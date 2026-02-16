VÍDEO: Agresión a un árbitro en un partido de baloncesto en Fuerteventura

Se enfrentaban el CB Toscones de Corralejo contra el ProBasketLab de Fuenlabrada, un partido celebrado en Fuerteventura que ya se esperaba de bastante tensión aunque nadie se esperaba que acabara como lo hizo. En un momento del encuentro, el árbitro pita una falta a uno de los jugadores y su reacción ha provocado el rechazo de toda la comunidad deportiva. El jugador se acerca al árbitro, que se encontraba de espaldas y le profiere un fuerte empujón con su pecho y el colegiado cae al suelo. Según testigos del encuentro, una vez en el suelo recibe además un pisotón en el abdomen. Los compañeros del jugador corren rápidamente hacia él para separarlo y llevárselo a otra zona de la cancha. Mientras, el árbitro se incorpora pero en ese momento recibe insultos que llegan desde la grada.

El colegiado agredido y su equipo arbitral deciden retirarse al vestuario y durante unos minutos el encuentro queda paralizado. Poco después vuelven a la grada y el encuentro se reanuda después de que descalificaran al jugador que provocó la agresión. Los hechos ya están siendo investigados por parte de la Guardia Civil y ya han provocado el rechazo por parte de la Federación Española de Baloncesto que ha publicado en su perfil de X “la condena firme de la agresión sufrida por uno de los árbitros del encuentro de TerceraFEB” y asegura que los hechos ya han sido puestos en conocimiento de los Comités Disciplinarios responsables.

También se han pronuncia desde la Federación Canaria quienes a través de un comunicado aseguran que se trata de “un acto de violencia inadmisible y totalmente ajeno a los valores del baloncesto” añaden que “nos encontramos ante un hecho de extrema gravedad sin precedentes en el arbitraje canario que traspasa todos los límites del respeto y la convivencia que deben prevalecer en una cancha”.

"Sigo con dolores y medicación"

Nos hemos puesto en contacto con el árbitro agredido quien asegura que sigue en shock por lo ocurrido. “Sigo con dolores y con medicación para poder soportarlo”, nos ha dicho. Aunque prefiere no hacer declaraciones en medios de comunicación y recuperarse para volver a arbitrar lo antes posible.

Desde el Club de Baloncesto Toscones también han querido dar su versión de los hechos. Quieren dejar claro que ni justifican ni defienden la acción del jugador y entienden que se trata de una conducta incorrecta pero que en cualquier caso, el Club “no puede controlar los comportamientos disruptivos de los aficionados que acuden a ver los partidos aunque sí tomar las medidas necesarias para que las personas que tengan un comportamiento inapropiado, no vuelvan a acceder a ningún partido”. En cualquier caso aseguran que ya se han tomado las medidas disciplinarias que afectan a la continuidad del jugador en el equipo

Ahora queda en manos de la Federación y de la investigación de la Guardia Civil la resolución final de un capítulo que no debió haberse producido en una cancha deportiva

