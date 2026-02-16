Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Óscar Puente anuncia la reapertura del AVE Madrid-Andalucía este martes o miércoles

El ministro de Transportes avanza que la línea de alta velocidad reabrirá "mañana o pasado" tras casi un mes cerrada por los daños provocados en el fatal accidente de Adamuz.

&Oacute;scar Puente

Óscar PuenteEFE

Juan Muñoz
Publicado:

La línea ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía reabrirá este martes o miércoles después de permanecer cerrada casi un mes por los daños provocados en el trágico accidente de Adamuz, donde murieron 46 personas.

Así lo ha anunciado el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, al ser preguntado a la salida del acto de presentación del nuevo fondo 'España Crece' celebrado este lunes y donde Sánchez ha anunciado un plan de movilización de 23.000 millones de euros para construir viviendas.

Fuentes del ministerio de Transportes han incidido en que se está trabajando para reabrir la línea del AVE entre Madrid y Andalucía "lo antes posible".

El AVE entre Madrid y Andalucía se mantiene inoperativo desde el accidente, que tuvo lugar el pasado 18 de enero, y desde entonces no han vuelto a operar los trenes de Renfe, Iryo y Ouigo.

Se cumple un mes de la tragedia

Este miércoles, precisamente, se cumple un mes del accidente mortal de Adamuz, Córdoba. Un mes en el que se ha trabajado para poder restablecer lo antes posible el normal funcionamiento del tren de alta velocidad.

Además, los trabajos de recuperación de la vía se han visto seriamente afectados por la cadena de borrascas que ha azotado a toda España en las últimas semanas.

