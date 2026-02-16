Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El padre de Noelia, la joven que espera una eutanasia desde 2024, pide al Constitucional paralizar el proceso

El hombre ha pedido al TC paralizar de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que la Justicia resuelva el recurso que ha presentado ante la corte de garantías.

Sede del Tribunal ConstitucionalEFE

Ángela Clemente
Publicado:

Noelia es una joven de 25 años afectada por una paraplejia. Hace dos años, solicitó formalmente la eutanasia, momento desde el que comenzó un largo periplo judicial. Su petición fue aceptada, pero su padre no estaba de acuerdo.

El progenitor ha pedido al Tribunal Constitucional paralizar de manera cautelar la eutanasia de su hija hasta que la Justicia resuelva el recurso que ha presentado ante la corte de garantías. El despacho ultracatólico Abogados Cristianos, que representa al padre de Noelia, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que solicita que acuerde de forma inmediata y urgente la medida cautelarísima de suspender la eutanasia de la joven.

Esta nueva iniciativa judicial del padre de Noelia llega después de que el Tribunal Supremo (TS) inadmitiera su recurso contra la muerte asistida de la joven. En un auto, el Supremo decidió no admitir el recurso contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que autorizaba la muerte digna de la joven, por falta de interés casacional, es decir, porque pretendía que se analizara de nuevo las pruebas, algo que no es posible.

Larga batalla judicial

Esta larga batalla judicial comenzó el 18 de julio de 2024 cuando el padre de Noelia recurrió la resolución de la Comisión de Garantía y Evaluación de Cataluña por la que se concedió la autorización de la eutanasia de su hija, mayor de edad, y de inmediato el juzgado acordó como medida cautelar la suspensión de la eutanasia.

Poco después, el juzgado rechazó el recurso al considerarlo inadmisible porque el padre no estaba legitimado para recurrir, puesto que la hija era mayor de edad y no estaba incapacitada. También concluyó que la joven sí tenía capacidad plena para solicitar la eutanasia y que se cumplían todos los requisitos para que esta se concediera, así como que se habían seguido todos los pasos para que el procedimiento tuviera todas las garantías.

Entonces, el padre acudió en apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), que sí que reconoció su legitimación para recurrir, pero rechazó su recurso porque de ninguna de las pruebas se desprendía la ausencia de capacidad de la hija, sino todo lo contrario.

Con este escenario, el padre recurrió al Supremo manteniendo que no había quedado acreditado que su hija sufra una enfermedad grave e incurable, o un padecimiento grave, crónico e imposibilitante; y porque tampoco concurría conformidad libre, voluntaria y consciente de la paciente, al presentar antecedentes psiquiátricos graves.

Un perjuicio "irreparable"

El padre alegaba que la eutanasia era un perjuicio "irreparable". Con el nuevo rechazo judicial por parte del Tribunal Supremo, el padre recurre ahora al Constitucional.

En el recurso de amparo, al que ha tenido acceso EFE, el padre de Noelia alega que la joven padece "trastornos mentales" y de la "personalidad" y que cuenta con un historial de "antecedentes psiquiátricos". Es por lo que sostiene que una "persona que padece un trastorno límite de la personalidad con ideaciones suicidas tiene viciada su capacidad para decidir sobre su muerte".

Sin embargo, tanto el juzgado que dio luz verde a la eutanasia de la joven como el TSJC, en su sentencia de septiembre de 2025, concluyeron que a lo largo de proceso judicial no se había constatado su "falta de capacidad" para desestimar su petición de muerte asistida, y que su decisión de solicitarla se había mantenido firme desde abril de 2024.



