Beckenbauer: "Los clubes ingleses no pueden comprar a Messi, CR7, Müller o 'Ibra'"

CONFIRMA QUE HUBO UNA OFERTA MILLONARIA POR MÜLLER

El presidente de honor del Bayern Múnich no teme el poderío económico de los clubes de la Premier porque, según Franz, no han logrado fichar a los mejores. "Lo más importante, no ficharon ni a Messi ni a Ronaldo ni a Ibra ni a nuestro Thomas Müller. De los mejores no lograron fichar a ninguno", aseguró Beckenbauer.