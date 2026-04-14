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Arbeloa cree que no necesitan un milagro en Múnich: "Volveremos con nuestro escudo o sobre él"

El técnico del Real Madrid, más 'espartano' que nunca antes de la vuelta de cuartos de Champions ante el Bayern.

Arbeloa, en rueda de prensa antes del partido ante el Bayern

Arbeloa cree que no necesitan "un milagro" en Múnich | EP

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Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ha opinado este martes que ganar en el Allianz Arena al Bayern Múnich "no es un milagro" y que su equipo volverá con su escudo "o sobre él".

"Si el otro día hubiésemos ganado, no habría sido una locura. Su portero fue el MVP"

Álvaro Arbeloa

En la víspera del choque frente al conjunto bávaro, al que el Real Madrid tiene que remontar un 1-2 de la ida si quiere estar en las semifinales de la Liga de Campeones, Arbeloa declaró que sus jugadores pelearán por una victoria y dejó claro que ganar en Alemania no es algo extraño para su equipo.

"No veo que tengamos que hacer ningún milagro. Si el otro día hubiésemos ganado, no habría sido una locura. Su portero (Manuel Neuer) fue el MVP y eso da una idea de lo que hicimos. Tenemos que hacer un gran partido a todos los niveles, pero nadie piensa que ganar en Alemania es un milagro para el Madrid", afirmó.

"Somos el equipo de las 15 copas de Europa"

"Somos el Real Madrid y si hay algún equipo que puede pensar en remontar y ganar, somos nosotros. Somos un equipo que no se rinde nunca, el equipo de las 15 Copas de Europa. Tenemos algunos jugadores que en la ida no estuvieron al cien por cien y ahora lo van a estar. Nadie sabe con certeza lo que pasará en 24 horas, pero somos el Real Madrid y volveremos con nuestro escudo o sobre él", ha dicho Arbeloa en referencia a la película '300'.

El técnico madridista dejó claro que la exigencia será máxima: "No nos vale estar al 99%. Tenemos que dar el máximo. Somos un gran equipo con grandísimos jugadores. Hay que mostrar gran personalidad. Estamos ante un grandísimo equipo que nos ganó la semana pasada y que está ante su gente con la confianza de que van a superarnos", abundó.

"Es importante meter las ocasiones. No creo que vayamos a tener tantas como en la ida"

Álvaro Arbeloa

Arbeloa destacó el nivel del rival y la dificultad del reto. El Bayern es "un gran equipo" que puede "mirar a los ojos" al Real Madrid por su historia y mentalidad, por lo que calificó el duelo como "una final anticipada".

"Hay que mejorar muchos aspectos del juego. Es importante meter las ocasiones. No creo que vayamos a tener tantas como en la ida. En estos partidos si eres capaz de marcar aumenta la confianza. Tenemos que marcar si queremos ganar y pasar. Hay que jugar muy bien mañana", apuntó.

Cuestionado por el precedente negativo del club blanco en este tipo de eliminatorias, recordó el ADN competitivo del Madrid: "No sé cuantos equipos del mundo pueden decir que han ganado 15 veces la Copa de Europa. Los jugadores creen, el club cree y los aficionados que me he cruzado, no hay ni uno que no me haya dicho que vamos a remontar. Nadie sabe lo que va a pasar mañana, pero el Real Madrid va estar presente en el campo, vamos a dar lo mejor de nosotros mismos", señaló.

¿Quién hará de Tchouaméni?

Por último, habló sobre cómo suplir la baja del sancionado Tchouaméni: "Tenemos muchas opciones y muchos jugadores que pueden jugar donde Tchouaméni. No sólo uno, varios: Camavinga, Thiago, Ceballos, Valverde... Estoy muy tranquilo.".

"Sé el once que vamos a poner mañana y me da mucha confianza. Estoy seguro de que desde el banquillo nos van a tener que ayudar. Va a ser un partido largo y de intensidad y los once que empiecen no van a ser los que acaben. Me siento privilegiado de la plantilla que tengo", concluyó.

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