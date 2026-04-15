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Muere Emilio Santamaría, leyenda del Real Madrid y exseleccionador de España

El exfutbolista uruguayo ha fallecido este miércoles a los 96 años.

Emilio Santamar&iacute;a, en una imagen de archivo

Emilio Santamaría, en una imagen de archivoEfe

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Luto en el mundo del fútbol por la muerte de Emilio Santamaría, exfutbolista del Real Madrid y exseleccionador de España en el Mundial 1982. El club blanco confirmaba el fallecimiento del ganador de cuatro Copas de Europa con la camiseta blanca a los 96 años.

"El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de José Emilio Santamaría, una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial. El Real Madrid quiere expresar sus condolencias y su cariño a su esposa Nora, a sus hijos Nelson, Nora, Beatriz, José, Silvia y Javier, a sus nietos, sus bisniestos y a todos sus familiares, compañeros y seres queridos", reza el comunicado del Real Madrid.

Emilio Santamaría jugó en el Real Madrid durante nueve temporadas y logró cuatro Copas de Europa, 1 Copa Intercontinental, seis Ligas y 1 Copa de España, jugando en el "equipo legendario que ganó las primeras Copas de Europa de la historia de manera consecutiva, y que dio inicio a la leyenda universal del Real Madrid", recuerda el club blanco.

"Santamaría siempre será recordado como uno de los grandes símbolos de nuestro club. Formó parte de un equipo que quedará en la memoria de todos los madridistas y de todos los aficionados al fútbol en el mundo. Junto a los Di Stéfano, Puskas, Gento o Kopa, aquel equipo comenzó a construir el mito del Real Madrid. Santamaría siempre representó de manera ejemplar los valores de nuestro club y hasta su último momento, el Real Madrid ha sido la gran pasión de su vida", indica Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

"Como entrenador, Santamaría comenzó su carrera al año siguiente de su retirada como jugador, en la cantera del Real Madrid. Dirigió a la selección olímpica de España en los Juegos Olímpicos de México en 1968 y en los Juegos Olímpicos de Moscú en 1980. Y en 1982, fue el seleccionador español en el Mundial de España", rememora el club blanco.

"Desde 1971, y durante 7 temporadas dirigió al RCD Espanyol en 252 partidos, convirtiéndose en el entrenador con más partidos oficiales en la historia del club. José Emilio Santamaría ha fallecido a los 96 años de edad. El Real Madrid hace extensivas sus condolencias a todo el madridismo. Descanse en paz", concluye el comunicado del club blanco.

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