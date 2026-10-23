Ángel Torres estalla contra Bordalás: "Hay que tener la cara como el cemento"

La crisis del Getafe ha estallado definitivamente después de la contundente derrota ante el Lugano (2-5) en la Conference League. Las durísimas declaraciones de José Bordalás tras el encuentro, en las que aseguró sentirse "engañado" por la directiva y denunció las carencias de su plantilla, han encontrado una respuesta igual de contundente por parte del presidente del club, Ángel Torres, que ha abierto públicamente la puerta de salida al entrenador.

El máximo dirigente azulón ha atendido este viernes a los micrófonos de la cadena Ser a las puertas de las oficinas del Coliseum y no ha ocultado su malestar por las palabras del técnico alicantino. Torres ha rechazado tajantemente las acusaciones de Bordalás, ha defendido la confección de la plantilla y ha dejado claro que no piensa mantener una conversación con él para resolver el conflicto.

"Hay que tener la cara como el cemento para decirme a mí, después de 30 años, que le he engañado. No he engañado a nadie", ha respondido el presidente, visiblemente molesto por las declaraciones de su entrenador.

Abre la puerta de salida a Bordalás

El presidente del Getafe ha reconocido estar "fastidiado" por la goleada sufrida ante el conjunto suizo, aunque ha tratado de relativizar el resultado recordando que "esto es fútbol". Sin embargo, su tono ha cambiado cuando ha sido preguntado por las acusaciones de Bordalás y por la posibilidad de mantener una conversación para aclarar las diferencias.

"Él ha firmado porque ha querido. De todas maneras, tiene la puerta libre. Si tan malos somos todo el Getafe, ¿qué le vamos a hacer?"

"No tengo nada que hablar. Estamos en un país libre y cada uno dice lo que quiere. Él es así", ha señalado Torres, que ha insistido en que el entrenador decidió continuar en el club de manera voluntaria pese a disponer de otras ofertas durante el verano.

"Él ha firmado porque ha querido. De todas maneras, tiene la puerta libre. Si tan malos somos todo el Getafe, ¿qué le vamos a hacer? Lo que no entiendo es qué hace aquí si está tan a disgusto", ha espetado el mandatario.

Las palabras del presidente evidencian el profundo desencuentro entre ambos después de una derrota que ha puesto en cuestión tanto el rendimiento del equipo como la planificación deportiva del club.

Bordalás: "Me siento engañado"

El origen del enfrentamiento está en la rueda de prensa que ofreció José Bordalás después de que el Getafe encajara cinco goles ante el Lugano en la segunda jornada de la Conference League. El técnico no escondió su indignación por la actuación de sus jugadores y aseguró que la plantilla no reúne las condiciones necesarias para competir en tres torneos.

"Me siento, no frustrado, pero sí engañado de alguna manera, porque no se ha cumplido lo que se me ha ido prometiendo año tras año y estoy bastante enojado. Quiero mucho al Getafe, quiero mucho a esta afición y esto es muy doloroso", manifestó.

Bordalás también criticó la fragilidad defensiva mostrada por el equipo y reconoció que el resultado había sido especialmente doloroso por producirse ante su afición: "No me quedo con nada. Estoy muy enfadado. No podemos encajar cinco goles en casa y pensar que no pasa nada", afirmó el entrenador, que denunció la "fragilidad enorme" de sus futbolistas durante el encuentro.

Torres defiende la plantilla y pide respeto

Una de las principales discrepancias entre presidente y entrenador tiene que ver con la valoración de la plantilla. Mientras Bordalás considera que el Getafe no dispone de suficientes recursos para afrontar el calendario, Torres sostiene que el equipo cuenta con futbolistas de nivel y rechaza que se utilice esa circunstancia para justificar los resultados.

"Yo no voy a entrar en eso; tenemos de las mejores plantillas que hemos tenido”, ha defendido el dirigente azulón.

El presidente también ha reprochado a Bordalás que señalara públicamente a los jugadores menos habituales después de la derrota, especialmente tras reconocer que se había equivocado con las rotaciones introducidas en el once inicial: "Lo que tiene que hacer es respetar a los futbolistas, igual que los futbolistas le respetan a él. No voy a entrar en una guerra de declaraciones", ha advertido.

Bordalás dice que lleva meses avisando

El entrenador del Getafe había insistido en que los problemas actuales no son consecuencia de una mala noche, sino de una planificación deportiva que, a su juicio, no ha permitido reforzar adecuadamente la plantilla para afrontar las tres competiciones.

"Yo lo venía avisando desde el mes de mayo: iba a ser una temporada de mucha exigencia, muy dura, muy difícil. Iban a llegar estos momentos donde teníamos que jugar un partido cada tres días y se ha demostrado que no tenemos plantilla para ello", reiteró tras el encuentro.

"El Lugano podríamos compararlo con un equipo de Segunda División aquí en España y nos ha hecho cinco goles"

Bordalás también reconoció haberse equivocado al introducir rotaciones frente al Lugano, después de verse obligado a recurrir a varios titulares durante el descanso para intentar cambiar la dinámica del partido. "A partir de ahora no puedo dar descanso, con el riesgo evidente de que se puedan lesionar, porque no tenemos una plantilla que esté preparada para ello", aseguró.

El técnico llegó incluso a comparar el nivel del rival suizo con el de un conjunto de la segunda categoría española para dimensionar la gravedad de la derrota: "El Lugano podríamos compararlo con un equipo de Segunda División aquí en España y nos ha hecho cinco goles. Eso no nos lo podemos permitir de ninguna manera; debemos cambiar el chip rápidamente", concluyó.

Descarta medidas contra el técnico

Pese a la dureza del enfrentamiento verbal, el presidente del Getafe ha descartado por ahora adoptar medidas disciplinarias o tomar una decisión inmediata sobre la continuidad del entrenador.

"¿Medidas? No, ninguna, ¿por qué? Si es que no es tampoco ningún drama. Él piensa una cosa, pues ahora los futbolistas le van a demostrar que está equivocado y punto, y a trabajar. Lo que hay que hacer es ganar en Bilbao", ha sentenciado.

El Getafe afrontará este domingo una complicada visita al Athletic Club en San Mamés, un encuentro que adquiere una importancia especial después de la goleada europea y de las declaraciones cruzadas entre su presidente y su entrenador.