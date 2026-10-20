PSG - Barcelona: Partido hoy de la Champions League, en directo

El Barcelona de Hansi Flick se mide hoy (21:00 horas) al PSG en un auténtico partidazo en el Parque de los Príncipes, en la jornada 3 de la fase liga de la Champions League. El campeón de Europa se enfrenta al equipo más en forma del mundo, un Barcelona que suma once triunfos en sus primeros once partidos de la temporada.

El partido de hoy en París mide a los dos grandes favoritos, a día de hoy, para levantar la Orejona el 5 de junio de 2027 en el Metropolitano. Dembélé contra Lamina Yamal, Raphinha frente a Doué, Kvaratskhelia ante Gordon, la pelea por el centro del campo entre João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz contra Rodri, Pedri y Fermín....

Onces oficiales del PSG - Barcelona

PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, Fabián, Joao Neves; Dembélé, Doué y Kvaratskhelia.

Barcelona: Joan Garcia; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Olmo y Bernal; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.

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