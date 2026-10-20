Champions League
PSG - Barcelona: Partido hoy de la Champions League, en directo
Sigue en directo el PSG - Barcelona de la jornada 3 de la fase liga de la Champions League, desde el Parque de los Príncipes.
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El Barcelona de Hansi Flick se mide hoy (21:00 horas) al PSG en un auténtico partidazo en el Parque de los Príncipes, en la jornada 3 de la fase liga de la Champions League. El campeón de Europa se enfrenta al equipo más en forma del mundo, un Barcelona que suma once triunfos en sus primeros once partidos de la temporada.
El partido de hoy en París mide a los dos grandes favoritos, a día de hoy, para levantar la Orejona el 5 de junio de 2027 en el Metropolitano. Dembélé contra Lamina Yamal, Raphinha frente a Doué, Kvaratskhelia ante Gordon, la pelea por el centro del campo entre João Neves, Vitinha y Fabián Ruiz contra Rodri, Pedri y Fermín....
Onces oficiales del PSG - Barcelona
PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, Fabián, Joao Neves; Dembélé, Doué y Kvaratskhelia.
Barcelona: Joan Garcia; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Olmo y Bernal; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el PSG - Barcelona de la Champions League!
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
Así ha llegado el Barcelona al Parque de los Príncipes para el partido de hoy ante el PSG. Caras de concentración ante un partido muy serio, el más complicado en lo que va de temporada.
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
Hansi Flick explica la suplencia de Rodri hoy ante el PSG. "Ha jugado los tres últimos partidos, sabemos lo importante que es para nosotros, pero podemos confiar en Marc Bernal", explica el entrenador alemán a Movistar.
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
Pues Luis Enrique apuesta por Lucas Hernández para defender a Lamine Yamal. Va a tener tarea hoy el lateral francés... Por su parte, Hansi Flick ha decidido arrancar sin Rodri y Fermín en el once titular. Vamos a ver si sale bien la apuesta porque la batalla en el centro del campo se presenta clave.
El PSG presenta en la medular a tres grandes jugadores: Vitinha, Fabián y Joao Neves. Vamos a ver como se las ingenian Pedri, Olmo y Bernal para imponerse en esa zona del terreno de juego.
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
¡Tenemos también el once del PSG! Así sale Luis Enrique hoy ante el Barcelona: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Lucas Hernández; Vitinha, Fabián, Joao Neves; Dembélé, Doué y Kvaratskhelia.
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
¡Ya tenemos el once del Barcelona! ¡No juegan ni Rodri ni Fermín! Así sale hoy Hansi Flick ante el PSG: Joan Garcia; Espart, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo; Pedri, Olmo y Bernal; Lamine Yamal, Gordon y Raphinha.
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
El encargado de arbitrar el PSG - Barcelona de hoy es el inglés Michael Oliver, un árbitro de garantías y con experiencia de sobra.
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
El Barcelona de Hansi Flick va a jugar hoy con la equipación naranja en el Parque de los Príncipes. Así está el vestuario visitante antes de la batalla frente al PSG.
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
Así está la clasificación de la fase liga de la Champions League tras las dos primeras jornadas. Barcelona y Real Madrid, dentro del top-8; un gran Betis acechando los ocho primeros puestos, el Atlético y el Villarreal escalando posiciones...
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
La jornada de este martes, al margen del Barcelona, cuenta con los partidos de otros dos clubes españoles. El Villarreal visita Anfield para medirse al Liverpool, un duro examen para el Submarino Amarillo.
Por su parte, el Atlético de Madrid juega hoy en Alemania ante el Stuttgart. Los de Simeone derrotaron la semana pasada al Manchester United y hoy buscan sumar su segunda victoria para colocarse en la parte de arriba de la clasificación.
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
Hansi Flick tiene las bajas de Eric Garcia y Andreas Christensen para medirse hoy al PSG.
"Tenemos varias opciones, Frenkie (de Jong) puede jugar ahí y también Alexis Campos, que se ha entrenado con nosotros por primera vez. Soy muy positivo, creo que todo va bien. Toco madera. No es el mejor momento para nosotros, pero hay que aceptarlo", explicó el entrenador del Barcelona.
Flick consideró que el duelo ante el actual campeón de Europa no será definitivo pero sí "un buen test para ver el momento del equipo, una oportunidad para mostrar el nivel".
"Me gustaría que jugáramos con confianza, juntos, como un bloque, como los últimos partidos. Vamos a afrontar quizá el mejor equipo de los últimos años, es una buena oportunidad de mostrar de lo que somos capaces. Nos permitirá saber muchas cosas", indicó el entrenador alemán en la previa.
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
Lamine Yamal es el futbolista del que todo el mundo habla en la previa del partidazo de hoy en el Parque de los Príncipes. El de Rocafonda pasa por un momento de forma excelso y es, muy probablemente, el mejor futbolista del mundo ahora mismo. En LaLiga suma ocho goles y seis asistencias: mientras que en la Champions ha dado ya cuatro asistencias. En el recuerdo aún su exhibición de la semana pasada en el Ali Sami Yen, con dos asistencias mágicas y volviendo loca a la zaga del Galatasaray.
Luis Enrique, entrenador del PSG, no podrá contar para el duelo de hoy con Nuno Mendes y fue preguntado por cómo tienen pensado frenar a un Lamine desatado.
"La mejor forma de defender a Lamine Yamal es tener el balón. Si tienes el balón todo el tiempo, Lamine no lo tiene y todo está tranquilo. Ese es nuestro ideal. Pero no será así, porque todo sabemos que es difícil y contra Lamine hay que estar concentrados sobre lo que podemos hacer. Para defender a un rival con tanta calidad, hay que estar concentrado", indicó el técnico asturiano.
PSG - Barcelona, en directo: Partido hoy de la Champions League
¡Muy buenaaaaas tardes y bienvenidos a lo que se prevé como un auténtico partidazo, el PSG vs Barcelona! El Parque de los Príncipes ya espera para ver el duelo más esperado de lo que va de Champions League, el actual campeón y doble rey de Europa (2025 y 2026) frente al imparable Barça de Hansi Flick.
Hoy se ven las caras los dos equipos más en forma de Europa y los dos grandes favoritos, a día de hoy, para ganar la Copa de Europa. El PSG es el rival a batir, el equipo que ha dominado el viejo continente en las dos últimas temporadas. Además, los de Luis Enrique son los líderes de la fase liga con dos triunfos ante Slovan de Bratislava (6-1) y City (2-4).
El Barcelona llega al partido de hoy tras un comienzo histórico, con once triunfos en once partidos. En LaLiga han anotado 39 goles en nueve partidos; en la Champions golearon al Feyenoord (5-1) y Galatasaray (1-4). ¿Podrá el PSG frenan la racha de los cules?
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