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Molly Carlson hace historia al ser la primera mujer en saltar desde un iceberg

La clavadista canadiense completó un espectacular salto de espaldas desde un iceberg desde 15 metros de altura frente a las costas de Terranova en Canadá tras meses de preparación técnica y entrenamiento.

Molly Carlson hace historia al ser la primera mujer en saltar desde un iceberg

La gesta de la clavadista Molly Carlson en un enorme iceberg en las aguas de Terranova, Canadá | Rubén García

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Rubén García
Rubén García
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Molly Carlson ha llevado el mundo de los saltos de gran altura a un escenario insólito: la cima de un iceberg en las gélidas aguas del Atlántico Norte. La deportista canadiense ha hecho historia al convertirse en la primera mujer en saltar desde un iceberg, con un salto de espaldas de casi 15 metros de altura frente a la costa de Terranova, en Canadá.

El desafío, bautizado como 'Red Bull Iceberg Dive', es el resultado de meses de preparación física y técnica, además de un exhaustivo trabajo de planificación para afrontar los riesgos de una estructura de hielo en constante movimiento, lo que lo hizo más complicado unido al fuerte oleaje, lo que llegó a provocar que se desprendiera una gran placa de hielo una vez que Molly Carlson ya había realizado el salto, pero con Will Gadd todavía en la masa de hielo.

Meses de entrenamiento para un reto extremo

El camino hasta el salto comenzó mucho antes de llegar a las costas canadienses. En Canmore, Alberta, Carlson contó con la ayuda de Will Gadd, una de las grandes figuras de la escalada en hielo. Su experiencia fue fundamental para que la clavadista aprendiera las técnicas necesarias para enfrentarse a un entorno completamente diferente al habitual. Finalmente, ambos viajaron a Terranova, una región canadiense conocida por la llegada anual de miles de icebergs procedentes del norte. Allí tuvieron que enfrentarse a uno de los mayores obstáculos del proyecto: la imprevisibilidad del entorno.

El desafío no consistía únicamente en escalar hasta la parte más alta del iceberg. El oleaje, las condiciones meteorológicas, el movimiento de la masa de hielo y la dinámica del océano obligaron al equipo a evaluar continuamente los riesgos. Con la ayuda de un sistema de anclaje provisional instalado por Gadd y la colaboración de especialistas en seguridad marítima, Carlson y su compañero consiguieron ascender hasta la cima del iceberg.

Un iceberg en movimiento y unas condiciones imprevisibles

Fue entonces cuando la clavadista realizó el salto que culminaba meses de trabajo: una caída de espaldas de casi 15 metros hasta las aguas heladas. La proeza se convirtió en un hito dentro de su trayectoria deportiva y en una demostración de la importancia de la preparación y el trabajo en equipo en disciplinas de alto riesgo.

Para Carlson, el salto tenía un significado que iba más allá del desafío deportivo. La atleta reconoció que se trataba de una de las experiencias más aterradoras a las que se había enfrentado.

Una experiencia para ver dónde están sus límites

"La valentía no consiste en deshacerse del miedo, sino en no dejar que determine de lo que eres capaz", explicó la deportista al hablar de su experiencia. Para ella, el proyecto representaba una oportunidad de descubrir hasta dónde podía llegar y de enfrentarse a sus propias inseguridades. En el que considera el salto de su vida y ha reconocido que la foto del salto la pondrá en la puerta de su nevera.

La clavadista también estableció una comparación entre los icebergs y los miedos personales: "Sólo se ve la pequeña parte que sobresale de la superficie, mientras que mucho se esconde debajo". Una reflexión con la que quiso destacar que las preocupaciones y ansiedades pueden permanecer ocultas, aunque sigan teniendo un peso importante.

Por su parte, Will Gadd destacó que su motivación no fue únicamente escalar un iceberg, sino ayudar a Carlson a cumplir un sueño. El canadiense, que ya había escalado uno de estas enormes masas de hielo hace 25 años, reconoció que regresar a este entorno supuso una nueva complicada aventura, especialmente al oír cualquier crujido en el cambiante hielo de los icebergs.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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