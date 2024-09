Los audios del árbitro para detener el derbi madrileño: "Yo no puedo jugar así"

Mateo Busquets Ferrer, árbitro del Atlético - Real Madrid que se tuvo que suspender temporalmente por lanzamiento de objetos, tomó su decisión tras preguntar al portero belga Thibaut Courtois y se la comunicó a los dos entrenadores y a varios futbolistas.

"Otra vez, a la próxima meto al equipo dentro"

Según se escucha en los audios publicados este lunes por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), el colegiado pidió en primer lugar al delegado de campo que pidiesen por megafonía que cesase el lanzamiento de objetos. Poco después le volvió a advertir: "Otra vez, a la próxima meto al equipo dentro".

Como el lanzamiento de objetos no cesaba, Busquets Ferrer se dirigió a Courtois, quien le dijo finalmente que él no podía "jugar así". "¿Tú no puedes jugar? Pues vale, nos metemos dentro, vamos", le contestó el árbitro.

Tras mandar a los jugadores a los vestuarios, explicó su decisión a los dos entrenadores, Diego Pablo Simeone y Carlo Ancelotti: "Vamos a parar el partido diez minutos por los lanzamientos. Vamos a entrar todos y luego salimos". Ambos técnicos dieron su aprobación.

Modric: "Va a ser peor"

La suspensión motivó las quejas de varios futbolistas blancos. A Eder Militao le dijo que se lo explicaría "el míster", a Dani Carvajal que solo eran diez minutos "a ver si cesa" y a Luka Modric, quien opinó que detener el encuentro "iba a ser peor", le respondió: "Estoy cumpliendo el protocolo".

También le pidieron explicaciones jugadores del Atlético de Madrid como los argentinos Julián Álvarez o Rodrigo de Paul, a quien el árbitro le explicó que había recogido "tres mecheros de una vez" que habían sido arrojados hacia la portería defendida por Courtois.

17 minutos de suspensión

Mateo Busquets suspendió temporalmente el partido durante 17 minutos tras el gol de Militao y el lanzamiento de mecheros y una botella de agua en la zona del portero del Real Madrid en aplicación del Protocolo de actuación para el restablecimiento de la normalidad en competiciones, pruebas o espectáculos deportivos a que se refiere el artículo 15.2 de la Ley 19/2007 contra la violencia.

