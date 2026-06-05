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Jaan Roose cruza 500 metros entre los dos rascacielos más altos de Polonia

El campeón mundial de slackline caminó a 180 metros de altura entre el Palacio de la Cultura y la Ciencia y la Varso Tower de Varsovia. El estonio admite que estuvo cerca del error en varias ocasiones debido al viento.

Jaan Rose, en su último reto en los cielos de Varsovia

El último e impresionante reto de Jaan Rose en los cielos de Varsovia | Paula Fernández | Raúl Meda

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Sandra Cavia
Publicado:

El campeón mundial de slackline Jaan Roose ha vuelto a desafiar los límites de lo posible. El atleta estonio cruzó este domingo una línea suspendida a 180 metros de altura entre los dos edificios más altos de Polonia, en pleno centro de Varsovia, ante la mirada de cientos de espectadores.

"No fue nada fácil. Todavía estoy temblando",

Jaan Roose, Slackliner

La espectacular hazaña consistió en recorrer una cinta de 500 metros de longitud que conectaba el histórico Palacio de la Cultura y la Ciencia, de 237 metros de altura, con la Varso Tower, el edificio más alto de la Unión Europea con 310 metros. Roose completó el recorrido en 30 minutos y 7 segundos sobre una cinta flexible de menos de dos centímetros de ancho, sin pértiga de equilibrio y enfrentándose a las bajas temperaturas y al viento que soplaba sobre la capital polaca.

"No fue nada fácil. Todavía estoy temblando", confesó tras completar el reto. "Este tipo de hazañas te obligan a explorar tus capacidades y a superar tus propios límites".

El viento fue su peor enemigo

El tres veces campeón del mundo explicó que hubo varios momentos críticos durante el recorrido. Según relató, estuvo cerca de cometer un error grave en tres ocasiones debido, principalmente, a las ráfagas de viento. "El verdadero impacto del viento llegó en la segunda parte del desafío. Cuando superé la mitad del recorrido sentí mucha ansiedad por lo que podía ocurrir después", explicó al diario polaco Fakt.

Roose aseguró que tuvo que detenerse por completo en varios momentos para recuperar el control de su cuerpo. "Tres veces estuve a un paso de tener muchos problemas. Tuve que parar, bajar los brazos y dejarlos colgando para que la sangre volviera a circular correctamente. Solo cuando recuperaba la sensibilidad podía continuar".

La gesta se suma a una larga lista de desafíos extraordinarios en la carrera del estonio. Entre ellos destacan el cruce del estrecho del Bósforo entre Europa y Asia y la travesía del estrecho de Mesina, entre la Italia continental y Sicilia, sobre la línea de slackline más larga instalada hasta la fecha en esa zona. Considerado uno de los mejores especialistas del mundo en esta disciplina, Roose también fue el primer slackliner en ejecutar con éxito un doble mortal hacia atrás sobre una cinta.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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