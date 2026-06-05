El matemático que pronosticó los tres últimos campeones del mundo da su ganador para el Mundial 2026

A menos de una semana para que comience el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, todo el mundo ya hace cábalas y pronósticos sobre qué país levantará el trofeo más prestigioso del fútbol en la final del próximo 19 de julio. Argentina, Brasil, Alemania, España, Francia, Portugal, Inglaterra, Países Bajos son algunos de los favoritos, pero ya se sabe que cada Copa del Mundo depara sorpresas y eliminaciones inesperadas. En pleno 2026, con la inteligencia artificial instalada como una realidad y superordenadores capaces de realizar millones de simulaciones, son muchos los pronósticos que pueden consultarse estos días... Pero hay un pronóstico que ha centrado la atención de muchos, en parte porque el autor del mismo ha clavado los ganadores de los tres últimos mundiales.

Estamos hablando del matemático alemán Joachim Klement, quien ya acertó con los triunfos de Alemania (Brasil 2014), Francia (Rusia 2018) y Argentina (Qatar 2022). Su modelo matemático logró acertar los tres últimos ganadores de las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo, ahora ha implementado ese método con el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

"La primera vez quedé horrorizado cuando Alemania salió campeón mundial en Brasil, también por el hecho de que todos los expertos habían recordado antes que nunca un equipo europeo había ganado un Mundial en Sudamérica”, explicó Joachim Klement en una entrevista con el medio alemán Der Spiegel.

"Como acerté tres veces seguidas, ahora la gente cree que este modelo es imbatible. Es algo que no tiene nada de racional, es como jugar a la lotería. Siempre digo que si alguien apuesta con base en mi pronóstico quién será el próximo campeón del mundo, se trata de alguien que no tiene remedio", avisa el estratega financiero, economista y escritor alemán.

¿Cómo funciona el método de Joachim Klement?

El sistema que utiliza Joachim Klement se basa en una serie de variables socioeconómicas de cada país (PIB per cápita, tamaño de la población, peso social del fútbol...) junto a otros parámetros como la posición en el ranking FIFA y un componente de azar (la temperatura).

"Si un país es demasiado frío o demasiado caliente, resulta imposible jugar fútbol. La temperatura ideal es un promedio anual de 14 grados, como ocurre en el sur de Europa y en Sudamérica. ¿Es acaso un milagro que, salvo Inglaterra en 1966 y Alemania en 1954, 1974, 1990 y 2014, todos los campeones del mundo vengan de esas regiones?", explica Joachim Klement.

Países Bajos, campeón por primera vez ante Portugal

De esta forma, el matemático alemán calcula que su método abarca un 55% del posible resultado, el otro 45% es azar puro y duro. En su pronóstico para el Mundial 2026, Joachim Klement asegura que las semifinales las jugarán cuatro países europeos: Portugal, Inglaterra, Países Bajos y España. El matemático alemán pronostica que el conjunto luso eliminará a Inglaterra y Países Bajos hará lo propio con los de Luis de la Fuente.

Y en la gran final, el modelo matemático de Joachim Klement estima que Países Bajos romperá su maldición, ha perdido tres finales, y alzará la Copa del Mundo ante el equipo portugués.

En el pronóstico de Joachim Klement los países sudamericanos sufrirán una hecatombe en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Sólo Argentina, actual campeona del mundo, alcanzaría los cuartos de final, ronda en la que cedería ante Portugal. La Brasil de Ancelotti perdería en 1/16 de final ante Japón, un pronóstico bomba y que supondría un auténtico bombazo en el Mundial 2026.

"Japón está en racha. Derrotó a Alemania en el último Mundial, derrotó a Brasil por 3-2 en un amistoso en octubre de 2025 y ha derrotado a Inglaterra y a Escocia en las últimas semanas", avisa Joachim Klement.

Pese a que ha clavado los tres últimos campeones, el matemático alemán aclara que se trata solo de un pronóstico, que es muy parecido a lanzar una moneda al aire.

"Es como lanzar una moneda. Puede pasar que uno haya pronosticado que la moneda caerá cuatro veces seguidas en cara y no en cruz y que eso ocurra así. Pero eso no garantiza que la próxima vez volverá a ocurrir", concluye Joachim Klement.