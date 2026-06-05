¿Quién ganará el Mundial 2026? Selecciones favoritas según las predicciones y apuestas

El Mundial 2026 ya está aquí. El próximo 11 de junio arrancará la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá, la cita más esperada del mundo del fútbol y un evento deportivo con audiencias planetarias. Argentina es la actual campeona y tratará de defender la corona que conquistó hace menos de cuatro años en el Mundial de Qatar. Hasta la fecha solo ocho países (Brasil, Alemania, Italia, Argentina, Francia, Uruguay, Inglaterra y España) han logrado levantar el trofeo más codiciado del deporte rey, una Copa de 6,175 kilogramos, cinco de ellos de oro, que certifica al país que reinará en el planeta fútbol durante los próximos 1.460 días.

El próximo 11 de junio arrancará el Mundial con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Por delante, 104 partidos y un mes de competición para determinar qué país reina en el fútbol mundial. Como en toda Copa del Mundo, los pronósticos y apuestas están a la orden del día, con varias selecciones en el grupo de favoritas para ganar el Mundial 2026. España, Francia, Argentina, Brasil, Alemania, Portugal, Países Bajos... ¿Quién es la gran favorita para ganar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá?

España y Francia, las grandes favoritas para el Mundial 2026

Un buen termómetro para saber qué selecciones son las favoritas para levantar la Copa del Mundo el próximo domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey es mirar hacia las casas de apuestas, donde se dejan de lado las emociones y solo prima el dinero y el frío cálculo de probabilidades. La principal conclusión es que España y Francia son las dos grandes favoritas para ganar el próximo Mundial 2026.

La casa de apuestas BetWay coloca a los de Luis de la Fuente y Didier Deschamps como principales favoritos con una cuota de 6 euros por euro apostado. Les siguen Inglaterra (7,50), Argentina (10 euros), Brasil (10), y Portugal (10). Alemania es la séptima favorita (15 euros), por delante de Países Bajos (21) y Noruega (29).

Codere, otra referencia en las apuestas deportivas, coloca a España como la gran favorita (5,50 euros) por delante de Francia (6), Inglaterra (7), Argentina (9), Brasil (9), Portugal (9), Alemania (15) y Países Bajos (20).

Bet365 también coloca a la selección española de fútbol como la favorita número 1, pagando 5,50 euros por euro apostado. Francia es la segunda favorita (6 euros), Inglaterra es tercera (7,50), Brasil y Portugal son cuartas (9 euros) y Argentina es la sexta favorita (10 euros).

Bwin es otra de las páginas de apuestas que coloca Francia y a España como las principales favoritas (5,50 euros por euro apostado) por delante de Inglaterra (7,50), Brasil (9 euros), Argentina (9 euros), Portugal (10), Alemania (15), Países Bajos (21) y Noruega (29).

Argentina, ante la maldición del campeón

La Argentina de Scaloni y Leo Messi se enfrenta en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá a un reto mayúsculo: defender su corona como actual campeona. La última selección que logró retener la Copa del Mundo fu la Brasil en Chile 1962. Son ya 64 años sin que un país logre conquistar dos Mundiales de fútbol de forma consecutiva.

Italia logró ganar dos Copa del Mundo seguidas (Italia 10934 y Francia 1938) y Brasil lo hizo en los Mundiales de Suecia 1958 y Chile 1962. Desde aquel año, ninguna selección ha logrado repetir como campeona.

Países Bajos estuvo cerca de lograrlo, pero perdió dos finales consecutivas en 1974 y 1978. Lo mismo le ocurrió a Alemania Federal, cayendo en las finales de España 1982 y México 1986.

Francia, Brasil y Argentina son las selecciones que más cerca han estado de lograrlo: Argentina logró el título en 1986 y cayó en la final de 1990 ante Alemina; La Canarinha ganó el Mundial de 1994 y perdió ante Francia la final de 1998; y Francia ganó el Mundial de Rusia 2018 y cedió en la final de Qatar 2022 ante Argentina.