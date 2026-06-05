Despega un equipo, vuela un país: España pone rumbo a Estados Unidos para el Mundial 2026

La selección española ya está en camino hacia el Mundial de 2026. Tras empatar ante Irak (1-1) en Riazor, la expedición dirigida por Luis de la Fuente abandonó este viernes Galicia con destino a Estados Unidos, donde afrontará la fase final de la Copa del Mundo.

Pasadas las diez y media de la mañana, jugadores, técnicos y directivos partieron desde el aeropuerto Rosalía de Castro de Santiago de Compostela rumbo a Nashville. Desde allí se desplazarán a Chattanooga, ciudad que será su cuartel general durante la fase de grupos.

Antes del embarque, la delegación encabezada por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, posó junto al Airbus A350-Next personalizado por Iberia para acompañar a la selección en su aventura mundialista.

El avión luce el lema 'Despega un equipo. Vuela un país', una campaña con la que la aerolínea ha querido mostrar su apoyo a la vigente campeona de Europa.

Baño de masas para los internacionales

Decenas de aficionados acudieron al aeropuerto para despedir a la selección y buscar una fotografía o un autógrafo de sus ídolos. Lamine Yamal, Nico Williams, Pedri y Rodri fueron algunos de los futbolistas más solicitados por los hinchas.

Sin embargo, el gran protagonista fue Borja Iglesias. El delantero del Celta se detuvo durante varios minutos para atender a los aficionados hasta el punto de que tuvo que ser escoltado por las fuerzas de seguridad mientras sus compañeros ya esperaban para la fotografía oficial de la expedición.

Uno de los momentos más curiosos de la mañana lo protagonizó Unai Simón. El portero del Athletic Club no dudó en hacerse una fotografía con un grupo de jóvenes que se dirigían a Málaga para celebrar una despedida de soltera.

Debut mundialista el 15 de junio

España comenzará su participación en el Mundial el próximo 15 de junio frente a Cabo Verde en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta.

Precisamente en esa misma ciudad disputará también su segundo encuentro de la fase de grupos ante Arabia Saudí.

Antes del estreno oficial, la selección jugará un último amistoso de preparación el próximo 8 de junio frente a Perú en Puebla (México).

De la Fuente tiene claro su alineación

Luis de la Fuente insistió tras el empate de su equipo ante Irak que tiene claro el once que alineará en el debut mundialista: "Queda mucha preparación, se tienen que distribuir las cargas, pero, en principio, tenemos claro el equipo que va a empezar el Mundial. Este era un día para dar oportunidades, a partir del viernes ya entramos en otra fase de la preparación. El próximo partido será diferente", declaró en rueda de prensa.

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