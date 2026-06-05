Mbappé, Haaland, Vinícius y Cristiano, juntos en el tremendo anuncio de Nike para el Mundial 2026

Nike ha presentado su gran campaña global para el Mundial de 2026 con un anuncio repleto de estrellas del deporte y la cultura popular. Bajo el lema 'Rip the Script', la marca estadounidense reúne a algunos de los futbolistas más importantes del planeta junto a celebridades de primer nivel para celebrar la creatividad y el fútbol más instintivo.

Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Júnior y Cole Palmer encabezan un reparto de lujo que también incluye a leyendas como Cristiano Ronaldo, Eric Cantona, Ronaldinho, Zlatan Ibrahimovic y Didier Drogba.

Pero el vídeo va mucho más allá del fútbol. Nike ha querido conectar el deporte con el entretenimiento y la cultura popular incorporando también a personalidades como Kim Kardashian, Travis Scott, LeBron James y Channing Tatum.

Un homenaje al fútbol más creativo

La campaña busca reivindicar la imaginación y la espontaneidad sobre el terreno de juego en vísperas del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Helena Thornton, vicepresidenta y directora creativa de Global Brand Voice de Nike, explicó el mensaje detrás del anuncio: "Los momentos mágicos del fútbol ocurren cuando los jugadores confían en su instinto. Nos encanta un fútbol fresco, instintivo, inesperado y creativo".

La responsable de la marca también destacó la intención de acercarse a las nuevas generaciones a través de diferentes plataformas y formatos: "Hicimos este vídeo para llegar a las comunidades futbolísticas donde se encuentran, no solo en una pantalla, sino en su mundo y en sus subculturas".

Mucho más que un anuncio

'Rip the Script' forma parte de una estrategia más amplia de Nike para el Mundial 2026 que incluirá nuevas equipaciones para selecciones nacionales, actualizaciones en sus líneas de botas de fútbol y programas destinados al desarrollo del fútbol base.

Thornton resumió así la filosofía de la campaña: "No queríamos seguir el manual de marketing tradicional; buscamos ofrecer algo de lo que valga la pena hablar, recortar, llevar puesto o acudir a ver: una historia que no solo se vea, sino que se haga suya. Esa es la idea que impulsa todo nuestro universo de Nike Football".

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