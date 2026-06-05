Milagro en el Everest: hallado con vida seis días después de desaparecer y ser dado por muerto

Es una de las historias de supervivencia más increíbles jamás vividas en el Everest. El guía nepalí Dawa Sherpa, conocido como 'Hillary', fue encontrado con vida seis días después de desaparecer en la montaña más alta del mundo cuando ya había sido dado por muerto y su familia había comenzado incluso las oraciones por su alma.

El experimentado montañero, de unos 50 años, desapareció la madrugada del 30 de mayo durante el descenso al Everest y no volvió a dar señales de vida.

La búsqueda, sin embargo, ha terminado este jueves con un desenlace inesperado... cuando un equipo nepalí encargado de mantener las rutas y retirar residuos de la montaña lo localizó cerca del campamento base.

"Se venía arrastrando", explicó a la AFP Pemba Sherpa, responsable de las labores de rescate de 8K Expeditions.

Hallado cuando todos le daban por fallecido

Tras ser localizado, un helicóptero lo evacuó de urgencia a Katmandú. "Está consciente y recibiendo tratamiento", confirmó Nishant Dhakal, médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital HAMS.

"Estamos tratando sus quemaduras por congelación, lesiones por frío, hidratación y traumatismos. Se le están realizando más evaluaciones y permanecerá en nuestra Unidad de Cuidados Intensivos".

Su familia había perdido prácticamente toda esperanza: "Nos alegramos mucho al escuchar la noticia, habíamos perdido la esperanza", confesó su esposa, Damu Sherpa. "También comenzamos ayer la 'puja' (oraciones por los difuntos)".

Su hija tampoco podía creerlo cuando recibió la llamada: "Al principio no estábamos seguros de si era él, pero nos enviaron fotos para confirmarlo, y entonces sentí mucha alegría".

Última conversación en la 'zona de la muerte'

Uno de los últimos en verle con vida había sido el alpinista británico Chris Thrall, que alcanzó la cima junto a él el 29 de mayo.

Thrall relató que durante el descenso, cerca de los 8.000 metros de altitud, Hillary decidió detenerse unos minutos para descansar mientras transportaba una carga pesada.

"Me di la vuelta y le dije: 'Hillary, ¿estás bien, hermano?'. Él respondió: 'Sí, sí, estoy bien, Chris, ¡por favor, sigue, sigue!'".

Poco después, el británico tuvo que ayudar a un escalador polaco que sufría graves problemas tras quedarse sin oxígeno suplementario.

"Entonces, ¿regreso a por el sherpa, quien probablemente aparecerá y estará bien, como lo ha hecho cientos de veces antes? ¿O ayudo a mi compañero de escalada, quien no tiene oxígeno, tiene congelación en los dedos y, obviamente, uno nunca está lejos de la hipotermia allá arriba?".

Seis días solo en la montaña

Lo que sucedió después sigue siendo un misterio.

Mientras los equipos de rescate rastreaban la zona sin éxito, Hillary Dawa Sherpa logró sobrevivir durante seis días en condiciones extremas y descender por sus propios medios hasta una zona donde finalmente pudo ser localizado.

Su supervivencia resulta todavía más extraordinaria teniendo en cuenta las durísimas condiciones de esta temporada en el Everest.

"Había sido una larga ascensión a la cima. Lo que debería haber sido cinco días de subida y de regreso nos llevó 11 días, así de difíciles eran las condiciones", explicó Thrall.

Cinco fallecidos esta temporada

La actual campaña en el Everest deja ya al menos cinco fallecidos y más de mil ascensiones completadas, convirtiéndose en la temporada más concurrida de la historia de la montaña.

Pero ninguna historia ha impactado tanto como la de Hillary Dawa Sherpa, el guía que sobrevivió cuando todos creían que había muerto.

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