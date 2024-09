Koke: "No puede pasar esto, pero nosotros como jugadores tenemos que ser más inteligentes"

Koke Resurrección, capitán del Atlético de Madrid, lamentó en lanzamiento de mecheros y otros objetos contra Thibaut Courtois anoche en el Metropolitano, unos hechos que llevaron al colegiado Busquets Ferrer a suspender el partido durante unos minutos. El jugador rojiblanco deseó que "ojalá no vuelva a ocurrir" y añadió que "nosotros también como jugadores tenemos que ser más inteligentes".

"Ha sido un momento de mucha tensión. No puede pasar esto en un campo de fútbol. Somos profesionales y hay que saber dónde estamos y ser inteligentes, pero por cuatro tampoco podemos perjudicar a toda nuestra gente. Ojalá no vuelva a ocurrir. Nosotros también como jugadores tenemos que ser más inteligentes", declaró Koke a 'Dazn'.

Koke detalló lo ocurrido tras la suspensión del derbi y señaló que los capitanes estuvieron hablando con los árbitros.

"Hemos estado hablando los capitanes con los árbitros. El protocolo decía que si volvía pasar el mismo incidente se volvía a parar. Ha sido un poco locura para jugar y que no pasara más. Nuestra gente decía que se han sentido provocados y no justifica lo que ha pasado. Se han sentido provocados y se han querido defensor en ese sentido. Y eso no lo justifica. No puede, es una pena. Hay que hablar del partido. Que los hechos que han pasado ojalá que no vuelvan a ocurrir y que la gente que lo ha hecho no vuelva al estadio o que la sancione el club", declaró Koke en rueda de prensa.

"Cuando provocamos, la gente se calienta, pero no justifica lo que ha pasado"

"Hemos hecho lo que hacemos todos los días después del partido; saludar a toda nuestra gente. Damos una vuelta entera a todo el estadio", aseguró Koke al ser preguntado por el momento en el que se acercaron al fondo sur tras finalizar el partido.

"Un partido muy intenso. Ya sabemos cómo son este tipo de partidos que vamos a 200.000 por hora. El hecho de lo que ha pasado hoy no justifica ningún gesto de ningún profesional. Nosotros somos profesionales y tenemos que ser inteligentes. Cuando provocamos, la gente se calienta, pero no justifica lo que ha pasado, porque ensucia la imagen del club. A los cuatro, cinco, seis, diez o veinte, si los tienen que sancionar el club, que lo hagan", señaló Koke.

