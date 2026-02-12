Atlético de Madrid - Barcelona: Horario, posibles onces y dónde ver las semifinales de la Copa del Rey, en directo

Atlético de Madrid y Barcelona se enfrentan hoy (21:00 horas) en la ida de las semifinales de la Copa del Rey, un auténtico partidazo en el Metropolitano en el primero de los dos asaltos que decidirá un finalista del torneo del k.o.. El equipo rojiblanco llega al duelo tras las malas sensaciones que dejó la derrota ante el Betis el pasado fin de semana, un resultado que alejó a los de Simeone a 13 puntos del Barcelona, líder de LaLiga EA Sports.

El Atlético tiene en la Copa del Rey la opción más factible de levantar un título esta temporada, en LaLiga está muy lejos del líder y en la Champions aún debe jugar el playoff ante el Brujas para acceder a los octavos de final, que se sortearán el próximo viernes 27 de febrero.

El Barcelona aterriza en el Metropolitano en plena racha de resultados y acumulando seis triunfos consecutivos entre Champions, Copa del Rey y LaLiga. La última derrota de los de Hansi Flick se produjo en Anoeta el 18 de enero, desde aquel día ha derrotado a Slavia de Praga, Oviedo, Copenhague, Elche, Albacete y RCD Mallorca.

El Barça ha alcanzado las semifinales de la Copa del Rey tras derrotar a Guadalajara, Racing y Albacete. El Atlético de Madrid ha superado a Atlético Baleares, Deportivo de la Coruña y Betis para firmar las semifinales coperas.

Diego Pablo Simeone cuenta con las bajas de Johnny Cardoso y Pablo Barrios para recibir al Barcelona esta noche en el Metropolitano. La buena noticia es el regreso de Nico González y Marc Pubill. El once del Atlético de Madrid podría ser el formado por Juan Musso en la portería; defensa para Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri; centro del campo con Koke Resurrección, Rodrigo Mendoza y Antoine Griezmann; y en ataque, Giuliano Simeone, Julián Alvarez y Ademola Lookman.

Por su parte, Hansi Flick no podrá contar con Marcus Rashford y Raphinha. Pedro González 'Pedri', Pablo Páez Gavira 'Gavi' y Andreas Christensen completan las bajas del Barcelona para el partido de semifinales de la Copa del Rey en el Metropolitano. El once del Barcelona puede ser el formado por Joan García en la portería; defensa para Koundé, Cubarsí, Gerard Martín y Balde; centro de campo formado por Frenkie de Jong, Eric García y Fermín; y en ataque, Lamine Yamal, Dani Olmo y Ferran Torres.

Onces probables del Atlético - Barcelona de la Copa del Rey

Atlético de Madrid: Juan Musso; Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko, Matteo Ruggeri; Koke Resurrección, Rodrigo Mendoza, Antoine Griezmann; Giuliano Simeone, Julián Alvarez y Ademola Lookman.

Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; De Jong, Eric García, Fermín; Lamine Yamal, Olmo y Ferran Torres.

Horario y dónde ver el Atlético de Madrid - Barcelona de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid - Barcelona, partido de ida de semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026, se jugará el jueves 12 de febrero a las 21:00 horas (horario peninsular) en el Metropolitano.

El partido de semifinales de la Copa del Rey entre Atlético de Madrid y Barcelona se podrán seguir en directo en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de la Copa del Rey.