El Real Madrid anuncia un acuerdo con la UEFA que supone el adiós de la Superliga

El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con la UEFA y la European Football Clubs (EFC) respecto a su disputa de la Superliga, según ha anunciado el club blanco en un comunicado.

"La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", detalla el comunicado del club blanco.

"Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo", concluye el comunicado del Real Madrid.

UEFA confirma el acuerdo: "Servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea"

La UEFA también ha confirmado el acuerdo "para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea".

"Tras meses de debates realizados en interés del fútbol europeo, la UEFA, los Clubes Europeos de Fútbol (EFC) y el Real Madrid CF anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios para el bienestar del fútbol de clubes europeos, respetando el principio del mérito deportivo con énfasis en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", informa la UEFA.

