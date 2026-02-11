Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

Fútbol

El Real Madrid anuncia un acuerdo con la UEFA que supone el adiós de la Superliga

El club blanco anuncia un acuerdo con la UEFA para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea.

Ceferin y Florentino

Ceferin y FlorentinoEfe

Publicidad

El Real Madrid ha alcanzado un acuerdo con la UEFA y la European Football Clubs (EFC) respecto a su disputa de la Superliga, según ha anunciado el club blanco en un comunicado.

"La UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. llegan a un acuerdo por el bien del fútbol europeo de clubes. Tras meses de conversaciones mantenidas en beneficio del fútbol europeo, la UEFA, la European Football Clubs (EFC) y el Real Madrid C. F. anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios por el bien del fútbol europeo de clubes, respetando el principio del mérito deportivo y haciendo hincapié en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", detalla el comunicado del club blanco.

"Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que se implemente un acuerdo definitivo", concluye el comunicado del Real Madrid.

UEFA confirma el acuerdo: "Servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea"

La UEFA también ha confirmado el acuerdo "para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea".

"Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios se hayan aplicado y aplicado", detalla la UEFA en un comunicado.

"Tras meses de debates realizados en interés del fútbol europeo, la UEFA, los Clubes Europeos de Fútbol (EFC) y el Real Madrid CF anuncian que han alcanzado un acuerdo de principios para el bienestar del fútbol de clubes europeos, respetando el principio del mérito deportivo con énfasis en la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología", informa la UEFA.

"Este acuerdo de principios también servirá para resolver sus disputas legales relacionadas con la Superliga Europea, una vez que dichos principios se hayan aplicado", añade el comunicado publicado por el máximo organismo del fútbol europeo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Bad Bunny transforma el escenario de la Super Bowl en una oda a Latinoamérica: "¡Qué rico es ser latino!"

Bad Bunny en la Superbowl

Publicidad

Deportes

Ceferin y Florentino

El Real Madrid anuncia un acuerdo con la UEFA que supone el adiós de la Superliga

Hansi Flick, en rueda de prensa

Hansi Flick niega que el Barça haya tenido rivales sencillos en la Copa del Rey: "Pregunta al Real Madrid"

Queralt Castellet, en acción en Livigno

Queralt Castellet, a la final de snowboard halfpipe en los JJOO 2026

La plantilla del Real Madrid en la cena en el centro de Madrid
Fútbol

Los jugadores del Real Madrid se conjuran con una cena en el centro de Madrid

Jim Courier analiza a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner
Tenis

Jim Courier, rendido ante Alcaraz y Sinner: "No tienen debilidades"

El abrazo de Hansi Flick a Joan Laporta
Barcelona

Laporta se despide emocionado del vestuario del Barça tras dimitir: ovación y abrazo con Flick

Laporta visitó la Ciudad Deportiva Joan Gamper para despedirse de los jugadores del primer equipo y del técnico Hansi Flick tras presentar su dimisión, un paso previo a las elecciones del 15 de marzo.

Samu Aghehowa en un partido con el FC Oporto
Selección española

Samu Aghehowa se rompe el ligamento cruzado anterior y dice adiós al Mundial

Malas noticias para Luis de la Fuente: el delantero español se lesionó durante el partido contra el Sporting y se despide de lo que resta de temporada.

Sturla Holm Laegreid entre lágrimas

Gana el bronce en los Juegos y rompe a llorar en directo con esta confesión: "Fui infiel a mi novia"

El casco del skeletonista ucraniano Vladyslav Heraskevych

Prohíben al ucraniano a Vladyslav Heraskevych usar un casco en homenaje a las víctimas de la guerra

Rafa Nadal se dirige a los medios de comunicación

Nadal reivindica a Alcaraz: "No es ninguna promesa, es ya una leyenda"

Publicidad