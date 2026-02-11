Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Carlos Coello hace historia en su combate número 90 como profesional

A pesar de que estuvo a punto de retirarse en el primer asalto por una patada de su rival, Coello demostró por qué ha ganado seis veces el campeonato del mundo.

José María de Francisco Salamanca
Publicado:

Cádiz vivió una de esas noches que quedan en la memoria de todos los amantes del deporte. Carlos Coello volvió a demostrar porque es uno de los grandes referentes de nuestro deporte y porque su nombre está en el olimpo del muay thai español. El seis veces campeón del mundo dentro de la modalidad de peso pluma escribió de nuevo otra página en la historia de este deporte.

Y eso que la cosa no empezó según lo previsto. En el primer round, el gaditano recibió una patada en su rodilla que estuvo muy cerca de provocarle la retirada y así nos lo ha contado en una entrevista en Antena 3 Deportes: "Creí que me había roto la rodilla, creía que me había fracturado la rodilla".

"Cuando acabó el primer asalto fui a mi esquina para decirles que no podía seguir"

Carlos Coello

Fue tan duro el golpe que avisó a su esquina de que no podía continuar: "Cuando acabó el primer asalto fui a mi esquina para decirles que no podía seguir, no podía ni pisar el suelo".

Pero su equipo, lejos de aconsejar que lo dejara, le dio fuerzas para conseguir el cinturón leyenda, este título que la Federación Española ha homologado en honor a su carrera deportiva.

Adía de hoy, gracias a las exploraciones que le han hecho, los médicos descartan una lesión grave en su rodilla, lo que significa que pronto volverá a subirse al cuadrilátero.

'Factor Cádiz'

Y ahí fue cuando apareció el factor Cádiz, pelear delante de tus amigos, de tu familia, de toda la gente que te ha visto crecer... eso fue lo que le dio fuerzas para ganar este combate, un combate que es el número 90 como profesional en su carrera.

Pero el esfuerzo tuvo recompensa, y Coello se llevó la pelea por decisión unánime de los jueces, lo que desató la locura en el recinto. Una victoria que va mucho más allá del deporte: es el triunfo a una vida de esfuerzos constantes.

Carlos ha ganado seis títulos mundiales, pero lo conseguido en su ciudad con su gente, lo recordará el resto de su vida.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

