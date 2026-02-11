Queralt Castellet, a la final de snowboard halfpipe en los JJOO 2026

Queralt Castellet firmó este miércoles su clasificación para la final olímpica de snowboard halfpipe de Milano-Cortina 2026 que se celebrará este jueves (19:30 horas), tras finalizar séptima en la clasificación celebrada este miércoles en Livigno. La snowboarder catalana finalizó quinta en la primera ronda (78,75 puntos), en la que la estadounidense Chloe Kim, que defiende el oro olímpico, logró la mejor valoración de la ronda (90,25).

En la segunda y definitiva bajada en el halfpipe de Livigno, Queralt Castellet firmó una puntuación de 81 puntos, mejorando su primera ronda y confirmando su clasificación entre las doce mejores que pelearán por las medallas este jueves.

La snowboarder de 36 años defiende la histórica plata que logró hace cuatro años en los Juegos Olímpicos de Pekín. Queralt Castellet está participando por sexta vez en una cita olímpica, algo que ningún deportista español había logrado.

Queralt Castellet: "Ahora sé que se puede y voy a ir a por todas"

La snowboarder catalana habló para los medios este martes en una rueda de prensa previa a su debut olímpico de este miércoles y dejó claro que va a "ir a por todas" en la cita olímpica de Milano-Cortina.

"La verdad que este año nos encontramos con el nivel más alto en todas las disciplinas del snow. Es muy obvio, pero voy a tener que sacar lo mejor que he hecho nunca. El nivel está altísimo y las chicas están empujando todos los límites", analizó Queralt.

"Fue increíble conseguir una medalla en Pekín porque recibes una valoración y un respeto, sobre todo de deportistas que no estaban hace cuatro años. Pero la competición empieza de nuevo y no tengo ventaja por tener medalla. Ahora sé que se puede y voy a ir a por todas", aseguró la snowboarder española.

"Desafortunadamente no pude competir en el mundial por lesión, pero dentro del este plazo de tiempo he conseguido retomar mi fuerza y mi confianza para empezar de nuevo. Estoy contenta, disfrutando mucho del día a día encima de la tabla. El objetivo de todos los deportistas es siempre ganar. Pero obviamente eso es el resultado del trabajo que se haga. El objetivo no es medalla, ni un resultado concreto. Es conseguir hacer buena ronda. Si trabajas bien, los resultados vienen", señaló Queralt Castellet.

"Al final creo que los Juegos es el evento más importante para todo deportista. Llevo dándolo todo desde que se terminaron los últimos. Es crucial para nosotros enfocarlo como una competición más dentro del proceso. Sí o sí darlo todo, como en el resto, pero sabiendo que son unos Juegos, lo más importante que hay. Y hay que echarle un extra", declaró Castellet.