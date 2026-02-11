Problemas de motor para el Aston Martin de Fernando Alonso en Baréin en el primer día de test

El nuevo AMR26 de Aston Martin arrancó con dificultades los test de pretemporada en Baréin, los primeros en abierto y con cronometraje oficial. El monoplaza pilotado por Lance Stroll durante toda la jornada tuvo problemas de motor que limitaron considerablemente su programa de trabajo.

Por la mañana, el equipo británico firmó el segundo peor tiempo y completó el segundo menor número de vueltas, con 33 giros. La sesión vespertina fue aún más complicada: tras rodar apenas unos minutos, el coche regresó al paddock por un problema en el motor Honda y solo pudo sumar tres vueltas más.

Fernando Alonso, que ya rodó en los test celebrados en Barcelona a finales de enero, no se subió al monoplaza este miércoles y está previsto que debute en los ensayos del circuito de Sakhir este jueves.

Norris, mejor crono

En lo estrictamente deportivo, el mejor tiempo del día fue para el McLaren de Lando Norris, que marcó un 1:34.669 en la sesión de tarde. El británico rebajó el registro matinal de su compañero Oscar Piastri (1:35.602). Max Verstappen, que había liderado la mañana con un 1:35.433, fue el segundo más rápido por la tarde con 1:34.798.

El tercer mejor crono de la jornada lo firmó Charles Leclerc (1:35.190), que relevó por la tarde a Lewis Hamilton al volante del Ferrari. La escudería italiana ya había mostrado buenas sensaciones en las pruebas previas disputadas en Barcelona.

Por su parte, Carlos Sainz completó 77 vueltas por la mañana en el estreno del FW48 de Williams. La escudería británica no participó en los test de Barcelona con el objetivo, según su director James Vowles, de llegar en mejores condiciones a Baréin. Por la tarde, Alex Albon tomó el relevo del español.

Últimas pruebas

Los test de pretemporada en Baréin se desarrollarán a lo largo de seis jornadas, divididas en dos tandas de tres días (del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20). Serán las últimas pruebas antes del inicio oficial del campeonato, que arrancará el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

