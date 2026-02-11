Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Motor
Fórmula 1
Moto GP

Fórmula 1

Problemas de motor para el Aston Martin de Fernando Alonso en Baréin en el primer día de test

El nuevo AMR26 sufrió contratiempos mecánicos en la primera jornada oficial de test de pretemporada de F1.

Lance Stroll con el Aston Martin en el circuito de Sakhir

Lance Stroll con el Aston Martin en el circuito de SakhirEFE

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

El nuevo AMR26 de Aston Martin arrancó con dificultades los test de pretemporada en Baréin, los primeros en abierto y con cronometraje oficial. El monoplaza pilotado por Lance Stroll durante toda la jornada tuvo problemas de motor que limitaron considerablemente su programa de trabajo.

Por la mañana, el equipo británico firmó el segundo peor tiempo y completó el segundo menor número de vueltas, con 33 giros. La sesión vespertina fue aún más complicada: tras rodar apenas unos minutos, el coche regresó al paddock por un problema en el motor Honda y solo pudo sumar tres vueltas más.

Fernando Alonso, que ya rodó en los test celebrados en Barcelona a finales de enero, no se subió al monoplaza este miércoles y está previsto que debute en los ensayos del circuito de Sakhir este jueves.

Norris, mejor crono

En lo estrictamente deportivo, el mejor tiempo del día fue para el McLaren de Lando Norris, que marcó un 1:34.669 en la sesión de tarde. El británico rebajó el registro matinal de su compañero Oscar Piastri (1:35.602). Max Verstappen, que había liderado la mañana con un 1:35.433, fue el segundo más rápido por la tarde con 1:34.798.

El tercer mejor crono de la jornada lo firmó Charles Leclerc (1:35.190), que relevó por la tarde a Lewis Hamilton al volante del Ferrari. La escudería italiana ya había mostrado buenas sensaciones en las pruebas previas disputadas en Barcelona.

Por su parte, Carlos Sainz completó 77 vueltas por la mañana en el estreno del FW48 de Williams. La escudería británica no participó en los test de Barcelona con el objetivo, según su director James Vowles, de llegar en mejores condiciones a Baréin. Por la tarde, Alex Albon tomó el relevo del español.

Últimas pruebas

Los test de pretemporada en Baréin se desarrollarán a lo largo de seis jornadas, divididas en dos tandas de tres días (del 11 al 13 de febrero y del 18 al 20). Serán las últimas pruebas antes del inicio oficial del campeonato, que arrancará el fin de semana del 6 al 8 de marzo con el Gran Premio de Australia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Laporta se despide emocionado del vestuario del Barça tras dimitir: ovación y abrazo con Flick

El abrazo de Hansi Flick a Joan Laporta

Publicidad

Deportes

Noelia Garcés y Xisco Quesada

La desgarradora despedida de Noelia, viuda de Xisco Quesada: "No tengo palabras para expresar todo lo vivido"

Lance Stroll con el Aston Martin en el circuito de Sakhir

Problemas de motor para el Aston Martin de Fernando Alonso en Baréin en el primer día de test

El noruego Sturla Holm Laegreid con su medalla de bronce

Rompe su silencio la exnovia del bronce en biatlón que confesó su infidelidad: "Es difícil perdonar"

Carlos Coello hace historia en su combate número 90 como profesional
Muay Thai

Carlos Coello hace historia en su combate número 90 como profesional

Ceferin y Florentino
Fútbol

El Real Madrid anuncia un acuerdo con la UEFA que supone el adiós de la Superliga

Hansi Flick, en rueda de prensa
Copa del Rey

Hansi Flick niega que el Barça haya tenido rivales sencillos en la Copa del Rey: "Pregunta al Real Madrid"

El entrenador del Barcelona negó que el camino de su equipo en la Copa del Rey haya sido plácido por no haber jugado ante ningún equipo de LaLiga EA Sports hasta las semifinales.

Queralt Castellet, en acción en Livigno
JJOO Milano-Cortina 2026

Queralt Castellet, a la final de snowboard halfpipe en los JJOO 2026

La snowboarder catalana finalizó con la séptima mejor puntuación y estará en la lucha por las medallas este jueves en la final de snowboard halfpipe de Milano-Cortina 2026.

La plantilla del Real Madrid en la cena en el centro de Madrid

Los jugadores del Real Madrid se conjuran con una cena en el centro de Madrid

Jim Courier analiza a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner

Jim Courier, rendido ante Alcaraz y Sinner: "No tienen debilidades"

El abrazo de Hansi Flick a Joan Laporta

Laporta se despide emocionado del vestuario del Barça tras dimitir: ovación y abrazo con Flick

Publicidad