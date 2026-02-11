Hansi Flick niega que el Barça haya tenido rivales sencillos en la Copa del Rey: "Pregunta al Real Madrid"

El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, ha salido en defensa de su equipo al ser preguntado en la rueda de prensa previa a las semifinales de la Copa del Rey ante el Atlético de Madrid por el camino de su equipo en la competición y el hecho de no haber jugado ante ningún equipo de primera división.

"Pregunta al Real Madrid", respondió tajante el entrenador alemán ante la pregunta de un periodista.

Ante la insistencia de los periodistas presentes en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, Flick ha aclarado que su mención al eterno rival, apeado precisamente por el Albacete, rival del Barça en cuartos, es un recordatorio de que "también hay que respetar a los equipos de Segunda y Tercera que han hecho una labor fantástica".

"No sé qué es más fácil. La temporada pasada jugamos contra el Barbastro, el Betis y el Valencia, y los resultados fueron más amplios. Se trata de respetar a los rivales, que también se han clasificado y han demostrado la calidad para ganar contra los equipos de Primera", apuntó Hansi Flick.

Flick y la baja de Raphinha: "No estoy contento, pero tenemos que gestionar lo que tenemos"

El entrenador alemán no ha querido desvelar su once de este jueves en el Metropolitano, un estadio donde no podrá contar con Raphinha, Rashford, Pedri, Gavi y Andreas Christensen.

"Marcus no ha podido entrenar. Tiene dolor y hay que ocuparse. Con Raphinha hay que ir paso a paso. Es un jugador que siempre lo da todo y lo tenemos que cuidar. No estoy contento con esta situación porque lo necesitamos, pero tenemos que gestionar lo que tenemos. Nosotros nos crecemos en las situaciones complicadas", ha recordado Flick.

El entrenador del Barcelona ha elogiado al Atlético de Simeone y lo ha calificado como "un equipo fantástico".

"Jugamos contra un equipo fantástico. En el partido contra el Betis (en Sevilla) me sorprendió mucho lo bien que jugó, su estilo. Simeone está haciendo un gran trabajo. Será un partido duro", pronosticó Flick.

Respecto a las recientes críticas de los jugadores del Atlético sobre el estado del terreno de juego del Metropolitano, Flick ha asegurado que "si es así, no es algo bueno".

"Tenemos que jugar. Si es así, no es algo bueno. Hay que cuidar el campo y en España siempre están en perfectas condiciones. Espero que mañana esté mejor que la última vez", reflexionó Hansi Flick.

Además, el entrenador alemán ha hablado sobre Ronald Araujo y los problemas mentales que ha sufrido en los últimos meses.

"Se ha abierto y lo hemos apoyado con todo lo que hemos podido. Abrirse así significa que eres fuerte. En el fútbol es mucho de mentalidad y enfocarse en ganar. Algún día hablaré de todo. Cuando dice que estuvo un año y medio así... Es importante cuidar a los jugadores. Hay que pensar en ello. Como entrenador, tienes que tomar responsabilidad sobre todos los jugadores, también los rivales, y no solo en lo que es mejor para ti", ha reflexionado Flick.

El técnico azulgrana también ha elogiado el momento de Lamine Yamal.

"En este momento estoy muy contento con él porque gestiona bien las situaciones, y en el terreno de juego puede decidir. Es un gran jugador en todas las cosas que nos gustan a los amantes del fútbol: driblar, el uno contra uno... En los entrenamientos intentamos que mejore aún más cada día. Para mí lo más importante es ese hambre de mejorar", ha indicado el entrenador alemán.

Por último, Hansi Flick ha defendido a Jules Koundé, al que ha definido como "un luchador".

"Para mí Koundé siempre es un luchador. A veces no tenemos siempre el mejor día, somos humanos. Siempre lucha e intenta recuperarse cuando no tiene un buen inicio. Su mentalidad es top y lo demostrará mañana", ha concluido Hansi Flick.