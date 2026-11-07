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Trump sitúa al frente de su gabinete a Stephen Miller, uno de los principales ideólogos del movimiento MAGA

El relevo al frente del gabinete de la Casa Blanca llega tras la derrota republicana en las elecciones legislativas. Los dirigentes demócratas rechazan la elección del impulsor de las políticas migratorias más duras del presidente.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso de cara a las elecciones de mitad de mandato en el estanque reflectante del Monumento a Lincoln, reabierto tras varios meses de reparaciones, en el National Mall de Washington D. C. (Estados Unidos), el 2 de noviembre de 2026.

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destituido a su jefa de gabinete, Susie Wiles, y ha anunciado que Stephen Miller la sustituirá el próximo lunes, 9 de noviembre. La decisión, comunicada este viernes, llega días después de la debacle republicana en las elecciones de mitad de mandato y ha provocado el rechazo de los líderes demócratas.

Miller, uno de los principales ideólogos del movimiento MAGA, ha prometido "lealtad absoluta" al mandatario en su primera intervención pública tras el anuncio. Su llegada al puesto refuerza el peso de uno de los asesores más próximos a Trump y del artífice de las políticas de deportación masiva de inmigrantes en situación irregular.

"Es el honor de mi vida ser el jefe de gabinete del presidente Trump", ha declarado Miller, antes de ofrecer al mandatario su "compromiso inquebrantable" y su "devoción total" a su éxito y al del país.

Trump anunció el relevo en sus redes sociales, donde describió a Miller como uno de sus asesores de mayor confianza. En el mismo mensaje agradeció la labor "excepcional" y el "trabajo estupendo" de Wiles, la primera mujer que ha ocupado la jefatura de gabinete de la Casa Blanca.

El presidente aseguró que Wiles pasará a formar parte de la "Operación Política de Trump", aunque no detalló qué funciones desempeñará. Tampoco explicó los motivos de su sustitución.

Acompaña a Donald Trump desde 2015

Miller ocupa actualmente el cargo de subjefe de gabinete y es asesor de Seguridad Nacional. Durante el primer mandato de Trump trabajó como asesor político y participó en la redacción del discurso de investidura de 2017. Tras la derrota electoral de 2020, fundó America First Legal, una organización contraria a las iniciativas empresariales de diversidad, igualdad e inclusión.

En su intervención, Miller recordó que acompaña a Trump desde 2015 y le atribuyó haber protegido las Fuerzas Armadas, la economía y las fronteras. "Este hombre salvó a América", afirmó. También defendió que el mandatario ha fortalecido al Partido Republicano, pese al resultado de las recientes elecciones.

El nombramiento ha recibido duras críticas del dirigente demócrata Chuck Schumer, que aspira a encabezar la nueva mayoría del Senado. Schumer calificó a Miller como el responsable de las políticas "más bárbaras e inhumanas" de la Administración y prometió utilizar la mayoría demócrata en el Congreso para oponerse a él.

Hakeem Jeffries, llamado a liderar a los demócratas en la nueva Cámara de Representantes, también rechazó la designación. Lo describió como "un xenófobo peligroso y un extremista imprudente" y reclamó su destitución inmediata.

Miller, por su parte, cerró su intervención apelando al respaldo al presidente. Tras recordar el atentado que sufrió y los procesos judiciales a los que se ha enfrentado, pidió corresponder a su compromiso: "Necesitamos estar al lado del hombre que ha estado a nuestro lado".

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