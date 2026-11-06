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Jannik Sinner y Darren Cahill separan sus caminos: "Gran parte de lo que soy como jugador y como persona te lo debo a ti"

El entrenador australiano deja el equipo de Jannik Sinner y Magnus Norman entra en el box de Jannik Sinner.

Jannik Sinner y Darren Cahill, en una fotografía de archivo del pasado 6 de mayo de 2025

Jannik Sinner y Darren Cahill, en una fotografía de archivo del pasado 6 de mayo de 2025 Efe

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Jannik Sinner, actual número 2 de la ATP y que no juega un partido desde la final de Wimbledon, ha anunciado este viernes que el australiano Darren Cahill dejará de entrenarle a partir de 2027, una relación que comenzó en 2022 y que llevó al de San Cándido a la cumbre del tenis mundial.

"Darren, cuando empezamos a trabajar juntos en 2022, yo era simplemente un joven italiano delgado, con muchísimas preguntas. Nunca me dijiste todas las respuestas. Me ayudaste a encontrarlas por mí mismo. Entraste como uno de mis entrenadores y muy rápidamente te convertiste en mucho más que eso. Alguien en el que podía confiar, un amigo. Melbourne, el primer Grand Slam. Número uno del mundo, Wimbledon. Podría seguir enumerando logros. Hemos vivido tantas cosas juntos", indica Sinner en un vídeo publicado en sus redes sociales.

Darren Cahill ya quiso retirarse la temporada pasada, pero Sinner logró convencer al entrenador australiano tras ganar el torneo de Wimbledon.

"Hemos pasado mucho juntos, pero los trofeos no son lo que más voy a recordar, sino todo lo que hay alrededor de ellos. Las largas horas en la pista entrenando, los vuelos, los desayunos, el amor. Incluso los días en que todo se sentía pesado. Estabas ahí, para todo. Siempre sabía que estaba en tus manos. Contigo somos más que un equipo. Me enseñaste mucho. El tenis es importante, pero no lo es todo. Este tiempo no terminó de la manera que queríamos, pero eso no cambia lo que hicimos, o lo que estos años significan para mí. Mucho de lo que soy como jugador es gracias a ti, no lo olvidaré ningún día de mi vida. Gracias por todo. Ha sido un privilegio", concluye Sinner en su perfil de 'X'.

El tenista italiano, que ya había comunicado que no iba a volver a jugar esta temporada por los problemas que sufre en la rodilla, inicio su relación profesional con Darren Cahill hace cinco años, en 2022, cuando el jugador italiano aún no había irrumpido en la élite del tenis. Magnus Norman, ex número dos del mundo y el que era entrenador del suizo Stan Wawrinka, entrará a formar parte del equipo de Sinner a partir de la próxima temporada.

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