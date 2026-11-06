Mourinho: "Cuando Vinícius vuelva a estar disponible haré mi gestión"

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ha comparecido este viernes en la previa del duelo liguero ante el Valencia y ha analizado la actual situación de Vinícius y cómo prevé gestionar el once titular cuando el brasileño pueda ser convocado en LaLiga tras cumplir los cuatro partidos de sanción con los que fue castigado tras su expulsión ante el Villarreal.

"Para mí lo más importante es el equipo, nunca por voluntad propia he querido perjudicar al equipo para beneficiar a un jugador. En Champions se ha podido poner esa cuestión y nada, cuando volvamos a la normalidad de Vinícius estar disponible haré mi gestión. Yo como entrenador no pienso partido a partido, pienso también en el próximo y en la secuencia que tenemos. Este último (ante el AEK) era partido para Vini, para dar descanso a jugadores como Arda que tenía algún problema... pero un entrenador debe hacer todo para tener a sus jugadores al máximo nivel", ha explicado el entrenador luso.

"Creer siempre en el verdadero potencial del jugador, un jugador malo será siempre malo por mucho que intentes... y un jugador buen, en sus momentos malos, te deja la puerta abierta a que pueda volver a su situación normal. Si llega a ser otro jugador y no Vinícius el partido de Atenas se hubiera dicho que era un partido normal. El Vinícius del año pasado me eliminó de Champions y no queda otra que continuar trabajando. La amistad de sus compañeros, todos sin excepción, y vamos con todo y toda la creencia, pero a la hora de la verdad, que es la hora de decidir, el equipo tiene que estar por encima de cualquier jugador", aclaró el de Setúbal.

"Me da miedo el partido de mañana, miedo entre comillas"

Respecto al parón de selecciones, Mourinho aseguró que no está preocupado y que su preocupación está en el duelo de Mestalla ante el Valencia de Aguirre de este sábado.

"Me da miedo el partido de mañana, miedo entre comillas. La dificultad del partido de mañana es mi preocupación. Selección no veo que sea un problema. El problema para mí es el problema de mañana contra un equipo fresco, que ha tenido toda la semana para preparar, con un entrenador que no está preocupado si va a jugar maravillosamente bien o no tan bien, está preocupado en ganar el partido. Para mí el partido de mañana es un partido muy difícil. Eso sí que me preocupa", ha recordado Mourinho.

Respecto a la mejoría del equipo en los últimos siete partidos, ganando todos y mostrando un gran momento de fútbol y forma, Mourinho avisó que prefiera la versión del equipo que se vio en Santander que la que se vio ante la Roma o el AEK, donde el Real Madrid tuvo que remontar.

"Es mejor no remontar, es mejor como en Santander con 0-3 al descanso. Remontar significa muchas cosas positivas pero también alguna negativa Es la creencia, un banquillo rico, motivación del grupo, es el saber que camiseta tienes... pero también su parte negativa y ese lado tenemos que trabajarlo. Encontrar más uniformidad a la hora de empezar los partidos, como en Santander y en la mayoría de partidos en casa. Hay mucho que hacer", avisó Mourinho.

"¿El Atlético - Barcelona? Me gustaría que perdiesen los dos, pero no es posible"

Respecto al partido entre Atlético de Madrid y Barcelona, el técnico portugués aseguró que prefiere que pierdan los dos, pero que lo bueno es que uno o los dos se van a dejar puntos esta jornada.

"Me gustaría que perdiesen los dos, pero no es posible. Es fácil porque uno de los dos va a perder puntos, este fin de semana sabemos que van a quedar puntos perdidos... y te digo, con toda la honestidad, me da igual lo que pase", aseveró Mourinho.

Por último, el entrenador del Real Madrid se pronunció sobre la petición de AFE de suspender la jornada por la muerte de Jesús de Miguel.

"Según he sido informado se van a realizar homenajes bonitos en todas las competiciones, pero de todos los modos, si fuera posible hablar con Jesús y hacerle la pregunta sería lo ideal, pero al ser imposible, sólo su familia y compañeros pueden responder que le gustaría a Jesús que pasara. Si le gustaría ser recordado con un homenaje trasversal de todas las categorías del fútbol español, es un cosa para familia y amigos. Nosotros no podemos. El homenaje es a Jesús, así que tiene que hablar quien le conoce profundamente", apuntó Mourinho.