Sánchez asegura que Feijóo y Abascal son el pasado y pide votar en masa el 29-N para enviarles a casa

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha llamado este sábado a la movilización en las elecciones generales del 29 de noviembre para impedir un Gobierno del PP y Vox.

"Si votamos en masa, mandamos a casa a Feijóo y a Abascal", ha asegurado ante unas 2.000 personas, según el PSC, reunidas en el Refugio 1 del Moll de la Costa del Port de Tarragona.

Sánchez ha presentado a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Vox, Santiago Abascal, como "un viaje al pasado" y ha reclamado respaldo para continuar al frente del Ejecutivo. "El pasado, pasado está y España necesita cuatro años más de avances", ha afirmado, antes de advertir de que no le basta con una mayoría simple.

En el acto también han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y la candidata del PSC al Congreso por Tarragona, Ione Montalvo.

El dirigente socialista ha recurrido al papa León XIV y a la cantante Patti Smith, reciente premio Princesa de Asturias, para insistir en la importancia de participar en las elecciones. "Hasta el Papa León XIV ha votado", ha señalado en referencia a los comicios de medio mandato estadounidenses.

"Tenemos al papa y a la punki votando en Estados Unidos", ha añadido Sánchez, que ha resumido su llamamiento con una frase: "La mejor receta contra la involución se llama movilización".

El presidente ha pronosticado que la que denomina "ola de la ultraderecha" también se desmoronará en España, como sostiene que ha sucedido en Brasil y Estados Unidos. "A votar, a ganar y a gobernar cuatro años más", ha pedido a los asistentes.

España como "faro" frente a la ultraderecha

Sánchez también ha defendido la política exterior de su Gobierno. Ha asegurado que España ha sido "el faro" y "la inspiración de muchos ciudadanos y ciudadanas", tanto de Europa como del resto del mundo, por su posición ante los conflictos internacionales.

En ese repaso, ha destacado el rechazo a la guerra en Irán, a la agresión rusa contra Ucrania y a lo que ha calificado de "genocidio en Gaza". Asimismo, ha reivindicado el reconocimiento del Estado palestino y la defensa de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina.

El presidente ha recordado además su negativa a destinar el 5% del producto interior bruto a defensa, una decisión que ha vinculado con la protección del gasto social.

Según ha sostenido, su Gobierno trasladó a Donald Trump y a los "señores de la guerra" que quería seguir apostando por la educación, la sanidad, la dependencia y las pensiones.