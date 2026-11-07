Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

PSOE

Sánchez asegura que Feijóo y Abascal son el pasado y pide votar en masa el 29-N para enviarles a casa

El líder del PSOE pide una mayoría que le permita gobernar cuatro años más y reivindica el papel de España como "faro" frente a la ultraderecha en un mitin en Tarragona junto a Salvador Illa.

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, y la cabeza de lista por Tarragona

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, y la cabeza de lista por Tarragona Europa Press

Publicidad

Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
Publicado:

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ha llamado este sábado a la movilización en las elecciones generales del 29 de noviembre para impedir un Gobierno del PP y Vox.

"Si votamos en masa, mandamos a casa a Feijóo y a Abascal", ha asegurado ante unas 2.000 personas, según el PSC, reunidas en el Refugio 1 del Moll de la Costa del Port de Tarragona.

Sánchez ha presentado a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo, y Vox, Santiago Abascal, como "un viaje al pasado" y ha reclamado respaldo para continuar al frente del Ejecutivo. "El pasado, pasado está y España necesita cuatro años más de avances", ha afirmado, antes de advertir de que no le basta con una mayoría simple.

En el acto también han intervenido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el ministro de Industria y cabeza de lista al Congreso por Barcelona, Jordi Hereu; el alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, y la candidata del PSC al Congreso por Tarragona, Ione Montalvo.

El dirigente socialista ha recurrido al papa León XIV y a la cantante Patti Smith, reciente premio Princesa de Asturias, para insistir en la importancia de participar en las elecciones. "Hasta el Papa León XIV ha votado", ha señalado en referencia a los comicios de medio mandato estadounidenses.

"Tenemos al papa y a la punki votando en Estados Unidos", ha añadido Sánchez, que ha resumido su llamamiento con una frase: "La mejor receta contra la involución se llama movilización".

El presidente ha pronosticado que la que denomina "ola de la ultraderecha" también se desmoronará en España, como sostiene que ha sucedido en Brasil y Estados Unidos. "A votar, a ganar y a gobernar cuatro años más", ha pedido a los asistentes.

España como "faro" frente a la ultraderecha

Sánchez también ha defendido la política exterior de su Gobierno. Ha asegurado que España ha sido "el faro" y "la inspiración de muchos ciudadanos y ciudadanas", tanto de Europa como del resto del mundo, por su posición ante los conflictos internacionales.

En ese repaso, ha destacado el rechazo a la guerra en Irán, a la agresión rusa contra Ucrania y a lo que ha calificado de "genocidio en Gaza". Asimismo, ha reivindicado el reconocimiento del Estado palestino y la defensa de la coexistencia pacífica entre Israel y Palestina.

El presidente ha recordado además su negativa a destinar el 5% del producto interior bruto a defensa, una decisión que ha vinculado con la protección del gasto social.

Según ha sostenido, su Gobierno trasladó a Donald Trump y a los "señores de la guerra" que quería seguir apostando por la educación, la sanidad, la dependencia y las pensiones.

Pedro Sánchez responde a las palabras de Milei: "El insulto no forma parte de mi hacer"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la XXX Cumbre Iberoamericana

Publicidad

España

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, el presidente de la Generalitat y primer secretario del PSC, Salvador Illa, y la cabeza de lista por Tarragona

Sánchez asegura que Feijóo y Abascal son el pasado y pide votar en masa el 29-N para enviarles a casa

Imagen del mazo de un juez

¿Hay límites legales a las promesas electorales?

Miembros de mesa electoral

Si me toca una mesa electoral: ¿es obligatorio acudir?

El Supremo afirma que Ábalos aceptó dos millones de euros por "encauzar" la compra de mascarillas a la empresa de Aldama
UCO

Ábalos ve una "evidente coincidencia temporal" entre el registro de su casa y las declaraciones de Koldo

Miguel Tellado
PP

El PP presenta "el cambio necesario" como lema para las elecciones del 29-N

Pedro Sánchez durante un mitin en Valencia
PSOE

Sánchez presume de que España ha sido "el faro" y carga contra Milei y Trump en su regreso a la precampaña

Pedro Sánchez presume en Valencia de la gestión del Gobierno tras la tragedia ferroviaria de Urda y además se pone de ejemplo a nivel internacional.

María Fernanda, madre de una víctima de Adamuz: "No hay dinero en el mundo que pague la muerte de un hijo"
Tragedia ferroviaria

María Fernanda, madre de una víctima de Adamuz: "No hay dinero en el mundo que pague la muerte de un hijo"

La madre de Agustín, víctima de la tragedia ferroviaria de Adamuz, comparte su dolor con las familias de Urda mientras los afectados por Adamuz ofrecen ayuda para afrontar las consecuencias del accidente.

Juicio Caso Koldo

La Fiscalía pide procesar a Koldo García, Aldama, Pardo de Vera y a la expareja de Ábalos, Jésica Rodríguez

La jueza Biedma declarando en Madrid

El juez Pedraz cita a Cintia Rocho por el presunto acoso a Beatriz Biedma

Evolución de las encuestas electorales

Así están las encuestas y los sondeos de las elecciones generales tras el accidente de trenes, la crisis de Ceuta y la vivienda: "El voto se decide en los últimos días"

Publicidad