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Abascal pide la dimisión de Sánchez y una movilización masiva el 29-N: "España no resiste cuatro años más de esta mafia"

El líder de Vox reclama una movilización masiva en las elecciones y busca atraer a los votantes de izquierdas que no llegan a fin de mes.

Abascal apela a la movilización masiva, ofrece "un cambio profundo y tranquilo" y pide a los suyos no confiarse

Abascal pide la dimisión de Sánchez y una movilización masiva el 29-N: "España no resiste cuatro años más de esta mafia" | EUROPAPRESS

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Paula V. Sisó
Paula V. Sisó
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El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha pedido este sábado la dimisión de Pedro Sánchez y ha acusado a los responsables de Adif nombrados durante su Gobierno de gastar dinero "en sobrinas, en mordidas, en colocaciones y en bonus".

Ante cerca de 2.000 personas en el Auditorio Pedro Díaz de Guadalajara, ha vinculado sus críticas a la gestión ferroviaria con los accidentes de Adamuz y Urda.

"¿Por qué no dimite Pedro Sánchez cuando ve que todos los que ha colocado se están llevando el dinero en mitad de la masacre?", ha preguntado. Abascal se ha referido así a una información publicada por 'El Mundo' según la cual el expresidente de Adif Marco de la Peña habría aprobado los bonus de la dirección poco antes de dimitir.

El dirigente ha cuestionado los objetivos de la cúpula del gestor ferroviario y ha reiterado su acusación contra el Ejecutivo, al que ha llamado "mafia criminal". También ha sostenido que "la corrupción mata", dentro de un discurso en el que ha responsabilizado al Gobierno del deterioro de las infraestructuras.

Críticas al respaldo del PSOE a Óscar Puente

Abascal ha reprochado a la militancia socialista sus muestras de apoyo a Óscar Puente durante el acto celebrado este viernes en Valencia, al que asistió Sánchez.

"Ayer, delante de Pedro Sánchez y con Pedro Sánchez en pie, escuchábamos el grito de Óscar, Óscar, Óscar", ha señalado. Frente a esas muestras de respaldo, ha lamentado que no se corearan los nombres de las víctimas de los accidentes ferroviarios.

El líder de Vox ha asegurado que no hará una campaña con "bailecitos" y ha reclamado responsabilidades políticas por las tragedias. Su formación fue la única que no suspendió sus actos de precampaña tras el accidente de trenes en Toledo.

Un llamamiento a los votantes de izquierdas

Abascal también ha dirigido parte de su intervención a los electores de izquierdas que atraviesan dificultades económicas. Les ha tendido la mano para defender lo que considera intereses compartidos, como llegar a fin de mes, llenar la nevera o afrontar los gastos del coche.

"Nosotros ofrecemos un cambio profundo, pero un cambio tranquilo", ha afirmado, antes de presentar la "prioridad nacional", la desregulación, la bajada fiscal y la denominada "remigración" como sus principales propuestas.

En materia migratoria, ha defendido la repatriación de quienes entren irregularmente y ha criticado la campaña de Sanidad sobre el acceso a la atención pública de personas sin residencia legal.

Abascal ha cerrado con una petición de movilización para las elecciones generales del 29 de noviembre. Ha descrito la convocatoria como "una elección existencial", ha pedido a sus seguidores que convenzan a otros votantes y ha advertido contra la confianza en las encuestas: "España no resiste cuatro años más de esta mafia".

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