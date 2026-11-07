Alberto Núñez Feijóo promete poner fin al "tormento" el 29 de noviembre y asegura que los más preparados "volverán a ocupar los puestos clave"

Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, han participado en un acto político en Valladolid en el que han reivindicado la necesidad de un cambio político en España, y han situado el próximo 29 de noviembre como una fecha clave para poner fin al actual Gobierno.

Mañueco ha sido uno de los encargados de abrir el acto con un mensaje contundente contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez. "En estas elecciones está en juego el futuro de España, ese cambio necesario y político que se va a producir el 29N. Hay que poner fin a este Gobierno nefasto, el peor de la democracia, con nefasta gestión", ha afirmado.

El dirigente popular ha defendido que Feijóo representa una alternativa capaz de devolver la confianza a los ciudadanos. "Sabe cuál es el rumbo que tiene que llevar nuestro país para que volvamos a funcionar y el 29N lo vamos a conseguir, vamos a ganar", ha asegurado.

"Sabemos que España está harta y preocupada"

Por su parte, Feijóo ha comenzado su intervención agradeciendo la respuesta de los asistentes, aunque ha reconocido que no era un día fácil para subirse a un escenario y tomar la palabra. El líder del PP ha tenido presentes a las víctimas de los últimos acontecimientos ferroviarios, a sus familiares y a los heridos que continúan hospitalizados, además de recordar a una persona de su entorno, Fátima Báñez.

"Tenemos muy presente lo sucedido la semana pasada, tenemos presentes a las víctimas, a sus familias, a los heridos, a los que todavía están hospitalizados. Tenemos muy reciente lo que ha pasado por segunda vez en la alta velocidad española. Sabemos que España está harta y preocupada. Todos nos sentimos igual, pero también todos sabemos que tenemos una obligación", ha manifestado.

En este contexto, ha relatado el encuentro que mantuvo recientemente con una de las víctimas de Urda, quien le pidió en privado que situara a personas preparadas en los puestos de responsabilidad. "Tengo un profundo dolor en el alma, tan solo quiero pedirle que pongas a gente que sepa en los puestos clave, porque de eso depende nuestra seguridad", ha recordado Feijóo que le trasladó.

El presidente del PP ha asegurado que aquella petición resume la preocupación de muchos ciudadanos y ha planteado: "¿En qué país nos hemos convertido para que un ciudadano que ha pasado por algo tan trágico pida algo tan elemental?".

Feijóo ha reconocido que existe una profunda desesperanza entre la población, pero ha defendido que es necesario recuperar la confianza. "La tristeza no está reñida con la esperanza, hay esperanza, tiene fecha y es el 29 de noviembre. Ese día pondremos fin al tormento", ha proclamado.

"Se acabó el espectáculo y la desvergüenza"

El líder del PP ha defendido que el objetivo de su intervención era hablar de los problemas cotidianos de los ciudadanos, y no convertir la política en un enfrentamiento permanente. "No venimos contra alguien, venimos por vosotros, porque de eso es de lo que queremos hablar. Es hora de que la política vuelva a hablar de la gente", ha señalado.

En esta línea, ha criticado lo que considera años de confrontación y escándalos políticos. "Llevamos años de política basura, de espectáculo, de escándalo en escándalo, de detenido en detenido, años mirando Moncloa, a los juzgados y redes sociales, y ahora toca mirar a la gente. Se acabó el espectáculo y la desvergüenza", ha sentenciado.

Duras críticas a la situación en Ceuta

Durante su intervención, Feijóo ha abordado también la situación de Ceuta y ha criticado la actuación del Gobierno durante la crisis migratoria. "Ahora nos hemos enterado de muchas cosas que el Gobierno nos ha negado conocer. Fueron más de 100.000 los que entraron, había policías marroquíes ordenando la invasión. Están localizados, por eso no podemos entender que el Gobierno felicite al país que nos ha invadido", ha afirmado.

"Yo no me voy a olvidar ni un solo día y no pararé hasta que esa parte de España y de Europa recupere la normalidad", ha añadido.

El dirigente popular ha ampliado sus críticas a la situación económica de las familias, asegurando que uno de los principales problemas del país es la dificultad para llegar a final de mes. "Toca mirar Ceuta, pero también las neveras y las gasolinas, porque el principal problema es que la mayoría de las familias no llega a fin de mes, cada vez les cuesta más", ha señalado.

También ha dedicado parte de su discurso a los jóvenes, reclamando mejores oportunidades para que puedan desarrollar sus proyectos de vida. "Tenéis derecho de comeros el mundo, pero no es posible comerse el mundo desde la habitación de la casa de vuestros padres", ha afirmado.

Respecto a los mayores, Feijóo ha defendido que el debate sobre las pensiones no debe ocultar otras preocupaciones, especialmente la seguridad. "Os meten miedo con las pensiones cuando saben perfectamente que las vamos a revalorizar todos los años. El verdadero miedo de los mayores es otro: es salir de casa y no sentirse tranquilos en su barrio", ha manifestado.

Asimismo, ha reivindicado una España que garantice mayor protección a las mujeres y ha cargado contra la actuación del Ejecutivo en esta materia. "Las mujeres sois las que más sufrís la inseguridad y el descontrol, sois las que este Gobierno ha desprotegido y vejado desde los ministerios", ha asegurado, antes de reclamar el fin del "Gobierno de las orgías".

"Basta de medidas que regulen el campo sin conocerlo"

La defensa del sector agrario ha ocupado otro de los bloques centrales del discurso, especialmente por la importancia del mundo rural en Castilla y León. "El esfuerzo del mundo rural merece respeto. Basta de medidas que regulen el campo sin conocerlo", ha reclamado Feijóo, quien ha anunciado un compromiso concreto con agricultores y ganaderos.

"Me comprometo a algo más: ninguna ley española exigirá al campo más de lo que ya exige Europa. Toda obligación añadida será suprimida", ha asegurado.

Feijóo ha concluido su intervención reivindicando la necesidad de garantizar la viabilidad y la seguridad de los servicios públicos, con especial atención al transporte ferroviario tras los últimos accidentes.

"Toca mirar a los servicios públicos, toca garantizar su viabilidad y seguridad, toca mirar a quienes cogemos el tren. Es verdad que hoy subir al tren genera miedo, y pensar que una familia viaja en el tren nos genera un nudo en el estómago, y eso no puede pasar. Nunca apartaremos la mirada de las víctimas", ha afirmado.

El presidente del PP ha terminado insistiendo en que la gestión de los servicios esenciales debe estar en manos de profesionales capacitados, y no responder a criterios de afinidad política. "Los más preparados volverán a estar al frente de los puestos clave, no seleccionaré a nadie por amiguismo", ha sentenciado.

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