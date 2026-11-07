La Fiscalía paraguaya pide prisión preventiva para el expresidente Peña y el exjefe del Banco Central Carvallo

La Fiscalía paraguaya ha solicitado prisión preventiva para el expresidente Santiago Peña y el exjefe del Banco Central, Carlos Carvallo, en el marco de la investigación por el escándalo financiero de Ueno Bank. La petición llega después de que el Senado destituyera a Peña por un caso que habría ocasionado pérdidas cercanas a los 1.200 millones de dólares.

La solicitud de los fiscales deberá ser resuelta por un juez, que determinará las medidas cautelares que se aplicarán a ambos durante el procedimiento. La petición de prisión preventiva no implica que su ingreso en la cárcel haya sido acordado.

Peña fue puesto bajo custodia policial este viernes y permanece en su residencia mientras avanzan las diligencias. El fiscal Cristian Benítez confirmó ante los periodistas que las autoridades contaban con una orden de detención y que debían examinar la documentación y los indicios recopilados.

Las actuaciones también afectan a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central de Paraguay. Las primeras informaciones apuntaban a que la Policía había iniciado las gestiones para localizarlo y proceder a su detención. Ahora, los fiscales han solicitado también prisión preventiva para él.

44 senadores respaldaron la destitución

La decisión parlamentaria se produjo después de una sesión marcada por las tensiones y los enfrentamientos políticos. Finalmente, 44 senadores respaldaron la destitución, mientras que uno de los integrantes de la Cámara estuvo ausente. La votación llegó después de que varios representantes del Partido Colorado abandonaran una reunión anterior para bloquear temporalmente el procedimiento.

En las inmediaciones del Congreso, miles de personas seguían pendientes del resultado. Entre los asistentes había clientes perjudicados por la crisis bancaria, pensionistas y jóvenes estudiantes, que recibieron con entusiasmo el desenlace de la votación.

El origen de la controversia se encuentra en los problemas económicos de Ueno Bank, intervenido por el Banco Central tras registrar un deterioro de su solvencia. Las presuntas relaciones entre la entidad y antiguos socios empresariales del mandatario han intensificado las críticas.

Paraguay afronta ahora un escenario de gran inestabilidad, con importantes interrogantes sobre la responsabilidad de los implicados, la protección de los depositantes y el futuro de la economía nacional.

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