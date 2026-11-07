La izquierda alternativa retoma este sábado sus mítines tras el luto oficial y reivindica su autonomía frente al PSOE

La izquierda alternativa ha retomado este sábado sus mítines electorales después de que los actos previstos para el pasado fin de semana fueran aplazados por el luto oficial. Frente Amplio, Podemos y ERC han recuperado su agenda de campaña con distintos actos en los que han reivindicado la necesidad de construir una alternativa política propia, sin quedar supeditada al PSOE.

En Barcelona, la exalcaldesa Ada Colau ha protagonizado el acto del Frente Amplio, donde ha reivindicado la gestión de los Comuns al frente del Ayuntamiento y ha criticado al actual alcalde, Jaume Collboni, por haber paralizado, a su juicio, proyectos impulsados durante el anterior mandato, especialmente en materia de vivienda pública. Colau ha confiado en que el próximo alcalde de la ciudad sea Pisarello.

"Todo lo que impulsamos en su momento, con Collboni se ha parado", ha lamentado la dirigente, que ha defendido que la construcción de vivienda pública requiere tiempo y planificación. Aunque ha reconocido que es candidata a la Presidencia del Gobierno, ha asegurado que sigue siendo "barcelonesa por encima de todo".

"La humanidad entera ha crecido gracias a las mujeres"

Colau también ha cargado contra PP y Vox, a quienes ha acusado de moderar su discurso y ocultar sus propuestas para captar votos. En clave feminista, ha respondido a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre su educación entre señoras: "La humanidad entera ha crecido gracias a las mujeres", ha contestado.

Además, ha celebrado la detención de la cúpula de Núcleo Nacional y ha defendido que "el fascismo no es ninguna opinión, es un delito". En materia económica, ha reivindicado la necesidad de gravar a las grandes fortunas y combatir la especulación inmobiliaria. También ha llamado a secundar la huelga convocada para el 11 de noviembre.

Por su parte, la candidata de Podemos a la Presidencia del Gobierno, Irene Montero, y el cabeza de lista de ERC por Barcelona al Congreso, Gabriel Rufián, han compartido un acto en Madrid en el que han llamado a votar "con memoria y conciencia" y han rechazado la apelación al voto útil que, a su juicio, está promoviendo el PSOE.

"El PSOE, si puede, te come"

"El PSOE, si puede, te come", ha advertido Montero, que ha acusado a los socialistas de utilizar en campaña el argumento de concentrar el voto para evitar una victoria de la derecha, después de no haber impulsado durante la legislatura los cambios que reclama su electorado.

La dirigente de Podemos ha defendido que los ciudadanos deben votar "lo que quieran, lo que sienten, lo que piensan, lo que sueñan", y no renunciar a sus preferencias por una estrategia electoral basada en el voto útil. "Toda la vida del Señor ha sido así. Te dicen: no hemos hecho nada en cuatro años, pero cuando llegan las elecciones, vota útil", ha criticado.

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