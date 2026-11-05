Investigan como un asesinato la muerte del jugador Ezekiel Williams a los 26 años

Conmoción en el fútbol inglés tras la muerte de Ezekiel Williams, futbolista de 26 años del Hendon FC, un equipo de la octava división inglesa. El jugador falleció este lunes en un hospital después de sufrir heridas graves durante un incidente ocurrido en Milton Keynes, una localidad situada a las afueras de Londres. La Policía británica investiga lo sucedido como un posible asesinato y ya ha detenido a tres personas presuntamente relacionadas con los hechos.

Según ha informado la Policía del Valle del Támesis, dos hombres han sido arrestados como sospechosos de asesinato, mientras que un tercero ha sido detenido por su presunta colaboración en el crimen.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre las circunstancias del incidente que provocó las lesiones del futbolista, que fue trasladado a un centro hospitalario donde falleció pocas horas después.

"Estamos llevando a cabo una extensa investigación para establecer exactamente lo que ha pasado", ha señalado la Policía británica en un comunicado, mientras continúan las pesquisas para esclarecer las circunstancias de la muerte.

El Hendon FC lamenta su muerte

El Hendon FC ha confirmado el fallecimiento de su futbolista mediante un comunicado en el que ha lamentado profundamente su pérdida y ha recordado su compromiso con el equipo. Williams se había ganado el cariño de sus compañeros desde su llegada al club y se había consolidado como una pieza importante en el centro del campo.

La entidad inglesa ha destacado que el joven se convirtió "rápidamente en uno de los miembros más populares del vestuario", además de ganarse un puesto en el equipo gracias a su esfuerzo y dedicación durante los entrenamientos.

"Nuestros pensamientos y oraciones están con la familia de Ezekiel, amigos y todos los que lo conocieron en este momento devastador. Será echado de menos con gran tristeza por todos nosotros", lamenta el club, al tiempo que recuerda que hace apenas diez días marcaba su primer gol con ellos.

La noticia ha golpeado especialmente al vestuario del Hendon, que ha visto cómo uno de sus jugadores perdía la vida a los 26 años en unas circunstancias que todavía están siendo investigadas.

Suspenden el partido contra Woodford Town

Como consecuencia del fallecimiento de Ezekiel Williams, el encuentro que el Hendon FC tenía previsto disputar este martes frente al Woodford Town ha sido aplazado.

La decisión llega mientras la Policía del Valle del Támesis continúa investigando lo ocurrido en Milton Keynes y trata de esclarecer la posible implicación de los tres detenidos.

Por ahora, dos hombres permanecen investigados como sospechosos de asesinato y un tercero por su presunta colaboración, sin que hayan trascendido más detalles sobre el incidente.