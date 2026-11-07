Muere un joven en una reyerta en la barriada de Isla Chica, Huelva

Un joven ha muerto en la madrugada de este sábado durante una reyerta entre varios jóvenes en el barrio de Isla Chica, Huelva.

Además del joven fallecido varios jóvenes también han resultado heridos, pero de momento no se han producido detenidos por parte de la Policía Nacional. La reyerta tuvo lugar sobre las 03:45 horas de la madrugada.

El 112 ha señalado que a esa hora recibió un aviso en el que se alertaba de que se había producido una pelea en la calle Conde de López Muñoz, cerca de la Plaza Perlita de Huelva, donde había varios heridos y uno de ellos estaba en estado grave.

El joven ya había fallecido cuando llegaron los sanitarios

Tras el aviso, un equipo sanitario llegó al lugar de los hechos y se encontró al joven ya fallecido.

El 061 no ha concretado la cifra de heridos, mientras la Policía ha indicado que ha activado el protocolo de delitos violentos, con una investigación en curso "con avances importantes".