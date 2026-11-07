El tiempo dará un giro este fin de semana con lluvias, viento y un descenso de las temperaturas

El tiempo dará protagonismo a las nubes y las lluvias durante este fin de semana en distintos puntos del país. La llegada de un frente procedente del Atlántico favorecerá un aumento de la nubosidad, y traerá precipitaciones a numerosas comunidades, aunque su intensidad variará dependiendo la zona.

Durante este sábado, las regiones del norte y noroeste serán las más afectadas por este episodio. Galicia se encuentra entre las comunidades con mayor probabilidad de lluvia, donde las precipitaciones podrían ser más persistentes e ir acompañadas de alguna tormenta.

En cambio, en buena parte del centro y sur peninsular, se mantendrá un panorama más tranquilo. Aunque las nubes irán ganando terreno con el avance del frente, las precipitaciones serán poco probables en algunas zonas.

Descenso térmico en el nordeste

Respecto a los termómetros, las temperaturas máximas experimentarán comportamientos diferentes según el territorio. Se espera un descenso en el nordeste peninsular, mientras que en otras zonas, como la vertiente atlántica, los valores diurnos tenderán a recuperarse. Las temperaturas nocturnas también subirán en buena parte del país, por lo que las heladas quedarán limitadas principalmente a las zonas de montaña.

Canarias presenta el tiempo más complicado

El archipiélago canario tendrá que prestar especialmente atención a la evolución meteorológica durante la jornada. La aproximación de otro frente aumentará la nubosidad y favorecerá la aparición de lluvias en las islas occidentales.

La Palma será uno de los puntos donde la situación podría complicarse más, ya que existe la posibilidad de que se produzcan precipitaciones muy intensas y tormentas durante el tramo final de este sábado. Por este motivo, la AEMET ha activado el aviso naranja por lluvias en la isla. También se han activado avisos amarillos por viento y fenómenos costeros en La Palma, así como por viento en Tenerife.

El viento será otro de los elementos destacados de la jornada. En el Estrecho y Alborán soplará con intensidad moderada, mientras que en algunas zonas del litoral podría alcanzar intervalos fuertes. En Canarias, las rachas irán aumentando a lo largo del día y podrían llegar a ser muy intensas en las islas occidentales.

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