Lotería de Navidad 2025

Cómo comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025 online de forma segura

Esta es la forma más fácil de comprar tus décimos para la Lotería de Navidad 2025 de forma online.

C&oacute;mo comprar d&eacute;cimos de la Loter&iacute;a de Navidad 2025 online de forma segura

Cómo comprar décimos de la Lotería de Navidad 2025 online de forma seguraAntena 3 Noticias

Alejandro Lorente
Publicado:

El Sorteo de la Lotería de Navidad 2025 está a la vuelta de la esquina y se celebrará el lunes 22 de diciembre. Los décimos están disponibles desde el 30 de junio, y muchas personas ya se han adelantado comprando el suyo. Sin embargo, quienes aún no lo hayan adquirido todavía están a tiempo de hacerlo y participar en una de las tradiciones españolas más esperadas.

El plazo para adquirir décimos termina la noche anterior al sorteo: los boletos y participaciones (físicos y electrónicos) podrán comprarse hasta las 22:00 del domingo 21 de diciembre.

Comprar un décimo de la Lotería de Navidad puede hacerse de diferentes maneras, siendo la más tradicional acudir en persona a administraciones icónicas como Doña Manolita en Madrid o La Bruixa d'Or en Lleida, reconocidas históricamente como referentes en la venta de la Lotería de Navidad.

Aunque, en la era digital en la que vivimos, también es posible comprar décimos para la Lotería de Navidad 2025 de forma online. Esta opción permite que quienes no puedan desplazarse a administraciones físicas puedan adquirir su boleto de manera rápida y sencilla, sin perder la oportunidad de participar en esta tradición.

¿Cómo adquirir un décimo para la Lotería de Navidad 2025 de manera online?

En la actualidad, adquirir un décimo para la Lotería de Navidad es más sencillo que nunca, gracias a la posibilidad de hacerlo de forma online a través de la página oficial de Loterías y Apuestas del Estado, que es la opción más segura y confiable. Esta plataforma permite a los usuarios buscar directamente el número que desean y comprobar su disponibilidad.

Para quienes prefieran una opción más curiosa, existe la opción de generar un número aleatorio. Además, la página ofrece herramientas avanzadas para personalizar la búsqueda del décimo perfecto.

Todo este proceso tendrá la ventaja de que no deberás preocuparte por gastos de envío, ya que el décimo se adquiere y almacena de manera digital. El proceso es muy sencillo: solo necesitas dirigirte al apartado de "Lotería Nacional" y seleccionar el "Sorteo extraordinario de Navidad".

A partir de ahí, puedes optar por marcar tú mismo el número que más te atraiga mediante la opción "elige décimo" o, si lo prefieres, dejar que la plataforma te asigne uno al azar con la función "otros modos". El límite por compra es de diez décimos por transacción, asegurando así una experiencia cómoda y para todos los participantes.

Las webs de las administraciones también son una opción para adquirir un décimo

Administraciones tan emblemáticas como Doña Manolita en Madrid o La Bruixa d'Or en Lleida, mencionadas anteriormente, también ofrecen la posibilidad de adquirir décimos de forma online. Para ello, basta con acceder a la página web de la administración elegida y seleccionar la opción correspondiente al décimo para la Lotería de Navidad.

Muchas administraciones ofrecen también la opción de recibir el décimo en formato físico. No obstante, es importante considerar que algunas plataformas incluyen gastos de envío, los cuales pueden variar según la administración.

