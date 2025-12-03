Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Clausura parcial del Sánchez Pizjuán durante tres partidos tras los incidentes del derbi

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol decreta el cierre parcial del Sánchez Pizjuán durante tres partidos.

Imagen de la grada del S&aacute;nchez Pizju&aacute;n durante el Sevilla - Betis

Imagen de la grada del Sánchez Pizjuán durante el Sevilla - BetisEfe

Ya hay castigo tras los incidentes que se registraron durante el Sevilla - Betis del pasado fin de semana. El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ha confirmado el cierre parcial del Sánchez Pizjuán durante tres partidos, después de que el derbi andaluz estuviera detenido durante 15 minutos por lanzamiento de objetos al terreno de juego.

La sanción implica también una multa de 45.000 euros al Sevilla, por la comisión de infracciones muy graves tipificadas en el artículo 76.2, en consonancia con el artículo 15 del Código Disciplinario de la RFEF.

El Comité de Disciplina ha instado al club hispalense a comunicar en un plazo de 24 horas los sectores que conforman el denominado 'Fondo norte' desde los que se produjeron los lanzamientos, según lo reseñado en el acta arbitral, para garantizar el estricto cumplimiento de su resolución según el Código Disciplinario de la RFEF.

El Sevilla-Betis de la jornada 14 fue interrumpido en el minuto 86 durante quince minutos, cuando el marcador era 0-2, ante el lanzamiento de objetos desde la grada, que empezó en el minuto 79 y se repitió en el 86 tras la expulsión con roja directa el delantero del Sevilla Isaac Romero.

¿Qué señala el acta arbitral del Sevilla - Betis?

El acta del árbitro andaluz José Luis Munuera reflejó que en el minuto 79 se lanzaron varios de objetos desde el fondo norte hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, entre ellos mecheros y varias botellas de agua, algunas llenas, sin que impactaran en los jugadores. Ante este incidente, se activó el protocolo por lanzamientos para que por megafonía se pidiera que cesaran estas actuaciones, que se repitieron en el minuto 86 y, ante la continua repetición, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el encuentro y los equipos se retiraron a los vestuarios.

"En el minuto 79, desde el fondo norte, se lanzaron varios objetos al terreno de juego, específicamente hacia la zona donde se encontraba el equipo visitante, sin que ninguno de ellos llegara a impactar a los jugadores. Entre los objetos lanzados, se pudieron identificar mecheros y varias botellas de agua, algunas de ellas llenas. Ante este incidente, se activó el protocolo de lanzamiento de objetos, solicitando al delegado de campo que procediera a comunicar, a través de la megafonía del estadio, un mensaje para que cesaran dichos lanzamientos", apunta el acta arbitral.

"Posteriormente, en el minuto 86, y debido a la continua repetición de los lanzamientos de mecheros y varias botellas de agua, desde la misma zona, se procedió a suspender temporalmente el partido, ordenando la retirada de los equipos a los vestuarios", refleja el acta redactada por José Luis Munuera

El árbitro informó a los delegados de Sevilla y Betis, a los directores de LaLiga, al coordinador de seguridad y al delegado federativo de que en caso de repetirse los lanzamientos se suspendería definitivamente el partido, que pudo reanudarse alrededor de 18 minutos después de la suspensión sin nuevos incidentes. Además de la sanción al club, Disciplina castigó con dos partidos por su expulsión con roja directa al jugador sevillista Isaac Romero, por producirse de manera violenta al margen del juego, al dar una patada a un contrario sin estar el balón a distancia de ser jugado, con uso excesivo de fuerza, según el acta.

