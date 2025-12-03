Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Deportes
Ciclismo
Tour de Francia
Vuelta a España

Ciclismo

La boda del ciclista Dani Ku en el hospital antes de morir por un cáncer: "Me regalaste 100 días más a tu lado"

Judit, la pareja del ciclista Dani Ku, ha contado cómo fue el día más especial junto al ciclista e influencer antes de su fallecimiento a raíz de un cáncer de colon.

Fotograf&iacute;a de archivo de un cartel de bienvenida con dos personas en una bicicleta

Fotografía de archivo de un cartel de bienvenida con dos personas en una bicicletaPixabay

Publicidad

El ciclista Dani Ku fallecía el pasado mes de septiembre a raíz de un cáncer de colon por el que ingresó en un hospital el pasado mes de mayo. Un trágico final para un luchador que lo dio todo hasta el último minuto y que se casó con su pareja Judit en dicho hospital, en concreto, en la habitación 204. Así lo ha contado la propia Judit en sus redes sociales, revelando el precioso momento que vivió junto a Dani Ku el pasado 30 de mayo, solo unos meses antes de su marcha definitiva.

"Hoy os comparto algo que no he contado hasta ahora, algo que sólo saben las personas más cercanas. Sé que Dani os lo quería compartir cuando recibiera el alta pero eso día nunca llegó así que hoy me apetece contaros algo que vivimos en el hospital. Hoy cumplimos 6 meses de casados, fue en la habitación 204 de un hospital pero en compañía de dos amigas que queremos con el alma como testigos de ese momento", arranca contando Judit.

Judit y Dani Ku contrajeron matrimonio en mayo, tan solo tres meses antes de la muerte del ciclista, y lo hicieron en una sencilla pero emotiva ceremonia en la habitación 204 del hospital.

"Todo fue muy rápido. Dani ingresó en el hospital el pasado 23 de mayo y, muy pronto, los médicos nos dijeron que no sabían si saldría de la situación, que podía ser cuestión de días. Recuerdo que los dos lloramos mucho, pero también nos dimos mucho amor y, gracias a la intervención de una amiga y a la de nuestra maravillosa doctora, pudimos casarnos, el día 30 de mayo. Una boda de urgencia por peligro de muerte, tal cual, no es una boda normal dónde todo es bonito y maravilloso", recuerda Judit.

"A las 5 de la tarde llegó el notario, un chico joven que es quien se encargó de la celebración del matrimonio, ese día nos emocionados y lloramos todos, notario incluido. Recuerdo la ilusión y la alegría que se podía ver en la cara de Dani y en la mía, en la de Alba y en la de Mireia pero también las lágrimas en los ojos por saber lo que en cualquier momento podría ocurrir aunque si os digo la verdad yo confiaba en que una vez más Dani iba a salir de esa", reconoce Judit.

La propia Judit desvela que tardaron unos días en contárselo a las enfermeras, quienes celebraron el enlace allí mismo.

"Sin duda no lo pudiste hacer mejor, Dani"

"Apenas llevábamos cinco días en el hospital así que no fue hasta pasados unos días que se lo contamos a las enfermeras que no dudaron un segundo en celebrarlo con nosotros al día siguiente, de ahí la foto que pusimos en su día de los globos pero sin mostraros el globo y los anillos personalizados de plastilina que nos hicieron, también os llevamos en el corazón para siempre chicas", agradece Judit.

"Pero para mí, lo más bonito de todo fue cuando los dos ya teníamos nuestros anillos puestos. Dani me lo mostraba cada día y me decía: Judit, estoy tan orgulloso. El mismo orgullo que sentía yo de haber podido vivir ese momento tan especial en un momento tan duro en el que no sabíamos si Dani iba a superar los próximos días o no y aún así me regalaste 100 días más a tu lado. Tu amigo de la infancia dice que aguantaste por mí y la verdad es que no sé de dónde sacaste fuerzas cuando todo se empezó a complicar pero sin duda no lo pudiste hacer mejor, Dani", asegura Judit.

La emotiva publicación termina con un mensaje de Judit para Dani: "Sí quiero Dani, en la salud y en la enfermedad, a ti lado como he estado siempre. En la 204 vivimos un momento que no voy a olvidar jamás. Dani, te llevo en mis pensamientos, en el corazón y desde hace un tiempo en mi piel para siempre también".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Manuel Vela completa la triple corona de la ultradistancia en el Everest: 200km a 3.000 metros de altitud

Manuel Vela en el Everest

Publicidad

Deportes

Fotografía de archivo de un cartel de bienvenida con dos personas en una bicicleta

La boda del ciclista Dani Ku en el hospital antes de morir por un cáncer: "Me regalaste 100 días más a tu lado"

Alcaraz y Sinner disputan un punto en la final de Roland Garros

Rafa Nadal y su diagnóstico sobre la rivalidad Sinner - Alcaraz: "Creo que falta alguien que..."

Los jugadores de la selección española antes del partido ante Inglaterra A en el estadio José Zorrilla

Argentina, Fiji y Canadá, los rivales de España en el Mundial de Rugby de Australia 2027

Alexia Putellas, Irene Paredes y Jenni Hermoso celebran la victoria ante Alemania en el Metropolitano
Nations League

Jenni Hermoso, tras conquistar la Nations League: "A veces todo tiene su recompensa"

Serena Williams, en un acto en West Hollywood, California
WTA

Serena Williams aclara que no se plantea regresar al tenis: "Este incendio es una locura"

Hansi Flick y Eric García celebran el gol de Ferran Torres
Fútbol

Hansi Flick: "Veremos si este partido marca un punto de inflexión"

El entrenador del Barcelona celebró el triunfo ante el Atlético y reconoció que el equipo dio "un paso adelante en la idea que perseguimos".

Athletic Club - Real Madrid
LaLiga EA Sports

Athletic - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Consulta el día, hora, posibles onces y dónde ver el Athletic - Real Madrid de la jornada 19 de LaLiga EA Sports.

Vicky López celebra su golazo a Alemania en la final de la Nations

España golea 3-0 a Alemania en el Metropolitano para revalidar su corona en la Nations League

Raphinha celebra su gol al Atlético en el Camp Nou

El Barça remonta al Atlético en el Camp Nou y consolida el liderato de LaLiga (3-1)

La Copa del Mundo en el cuartel general de la FIFA en Zúrich (Suiza)

Sorteo del Mundial 2026: Cuándo es, día, horario y dónde conocer los rivales de España en directo

Publicidad