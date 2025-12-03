La boda del ciclista Dani Ku en el hospital antes de morir por un cáncer: "Me regalaste 100 días más a tu lado"

El ciclista Dani Ku fallecía el pasado mes de septiembre a raíz de un cáncer de colon por el que ingresó en un hospital el pasado mes de mayo. Un trágico final para un luchador que lo dio todo hasta el último minuto y que se casó con su pareja Judit en dicho hospital, en concreto, en la habitación 204. Así lo ha contado la propia Judit en sus redes sociales, revelando el precioso momento que vivió junto a Dani Ku el pasado 30 de mayo, solo unos meses antes de su marcha definitiva.

"Hoy os comparto algo que no he contado hasta ahora, algo que sólo saben las personas más cercanas. Sé que Dani os lo quería compartir cuando recibiera el alta pero eso día nunca llegó así que hoy me apetece contaros algo que vivimos en el hospital. Hoy cumplimos 6 meses de casados, fue en la habitación 204 de un hospital pero en compañía de dos amigas que queremos con el alma como testigos de ese momento", arranca contando Judit.

Judit y Dani Ku contrajeron matrimonio en mayo, tan solo tres meses antes de la muerte del ciclista, y lo hicieron en una sencilla pero emotiva ceremonia en la habitación 204 del hospital.

"Todo fue muy rápido. Dani ingresó en el hospital el pasado 23 de mayo y, muy pronto, los médicos nos dijeron que no sabían si saldría de la situación, que podía ser cuestión de días. Recuerdo que los dos lloramos mucho, pero también nos dimos mucho amor y, gracias a la intervención de una amiga y a la de nuestra maravillosa doctora, pudimos casarnos, el día 30 de mayo. Una boda de urgencia por peligro de muerte, tal cual, no es una boda normal dónde todo es bonito y maravilloso", recuerda Judit.

"A las 5 de la tarde llegó el notario, un chico joven que es quien se encargó de la celebración del matrimonio, ese día nos emocionados y lloramos todos, notario incluido. Recuerdo la ilusión y la alegría que se podía ver en la cara de Dani y en la mía, en la de Alba y en la de Mireia pero también las lágrimas en los ojos por saber lo que en cualquier momento podría ocurrir aunque si os digo la verdad yo confiaba en que una vez más Dani iba a salir de esa", reconoce Judit.

La propia Judit desvela que tardaron unos días en contárselo a las enfermeras, quienes celebraron el enlace allí mismo.

"Sin duda no lo pudiste hacer mejor, Dani"

"Apenas llevábamos cinco días en el hospital así que no fue hasta pasados unos días que se lo contamos a las enfermeras que no dudaron un segundo en celebrarlo con nosotros al día siguiente, de ahí la foto que pusimos en su día de los globos pero sin mostraros el globo y los anillos personalizados de plastilina que nos hicieron, también os llevamos en el corazón para siempre chicas", agradece Judit.

"Pero para mí, lo más bonito de todo fue cuando los dos ya teníamos nuestros anillos puestos. Dani me lo mostraba cada día y me decía: Judit, estoy tan orgulloso. El mismo orgullo que sentía yo de haber podido vivir ese momento tan especial en un momento tan duro en el que no sabíamos si Dani iba a superar los próximos días o no y aún así me regalaste 100 días más a tu lado. Tu amigo de la infancia dice que aguantaste por mí y la verdad es que no sé de dónde sacaste fuerzas cuando todo se empezó a complicar pero sin duda no lo pudiste hacer mejor, Dani", asegura Judit.

La emotiva publicación termina con un mensaje de Judit para Dani: "Sí quiero Dani, en la salud y en la enfermedad, a ti lado como he estado siempre. En la 204 vivimos un momento que no voy a olvidar jamás. Dani, te llevo en mis pensamientos, en el corazón y desde hace un tiempo en mi piel para siempre también".