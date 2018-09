Asensio: "La Juventus tendrá una gran familia, pero el Real Madrid también"

Marco Asensio, atacante del Real Madrid, consideró que su equipo es como 'una gran familia' al hilo de las declaraciones en las que el ex madridista Cristiano Ronaldo explicaba que eso es lo que se había encontrado en la Juventus de Turín a su llegada.

"Desde siempre hemos sido un gran equipo, una gran familia. La Juventus tendrá una gran familia pero aquí yo creo que también", comentó en zona mixta tras el triunfo de los suyos ante el Leganés por 4-1.

Sobre lo que ha supuesto la salida del portugués, indicó: "Es diferente. No sé si más equipo o no. En los años que he estado yo aquí hemos sido un buen equipo tanto dentro como fuera del campo. Todos hemos remado a una y así hemos conseguido lo que hemos conseguido".

"Cuando estaba Cristiano también éramos un equipo y todos aportábamos nuestro granito de arena. Él aportaba muchas cosas igual que ahora otros jugadores. Somos un equipo y tenemos que seguir así. Creo que los resultados están saliendo", señaló también.

Además analizó el comienzo liguero de los blancos: "Estamos haciendo buenos partidos, buen juego. Los resultados están saliendo, estamos marcando goles. Tenemos una buena dinámica y es en la que hay que seguir".

Satisfecho por los minutos

En cuanto a sus sensaciones, expresó: "Contento por los minutos, por cómo están saliendo las cosas. Estamos en un momento bueno del equipo y creo que es lo que hay que mantener, que todos estemos a buen nivel para que luego salgan bien las cosas".

Por otro lado considera que ya se van apreciando algunas de las cosas que les pide el entrenador Julen Lopetegui: "Tenemos que ir poco a poco. Ya se ve más o menos en el campo lo que quiere Lopetegui de nosotros. Hay cosas que mejorar pero ya se ven cosas que quiere el míster. Lo vamos asimilando y seguro que vamos mejorando también".

Asimismo se mostró satisfecho por entrar en la primera convocatoria de Luis Enrique Martínez como seleccionador español: "Estoy contento por contar con el seleccionador. Una convocatoria con la Selección siempre es un orgullo y ahora tenemos dos partidos importantes".