Antoine Griezmann: "Me estresa más ganar en Fortnite que marcar un gol"

Antoine Griezmann no solo es uno de los mejores jugadores de fútbol del mundo... también es uno de los más grandes aficionados de Fortnite que existen. El francés, que celebrarba sus goles como un baile de este juego, ha confesado que siente más presión cuando juega que cuando se queda solo delante de un portero.

"Me estresa más ganar en Fortnite que marcar un gol", comenta en una entrevista con 'Oh My Goal'.

Ya más en el terreno futbolístico, Antoine se queda con un jugador del Atlético cuando habla del mejor con el que ha jugado: "Diego Costa. Me permite tener más libertad y trabaja muy bien en el campo. Es un luchador".

Para terminar, sorpresa sobre quién es el mejor contra el que ha jugado: "De Jong, del Ajax. Nunca llegaba a hacerle la presión".