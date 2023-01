Ancelotti contesta a Gil Marín: "No leí la carta pero merecimos ganar, no voy a hablar más"

En Madrid y prácticamente en toda España no se habla de otra cosa que no sea la carta de Miguel Ángel Gil Marín, consejero delegado del Atlético de Madrid, que emitió en la web rojiblanca tras el derbi copero que se saldó con victoria madridista por 3-1 en la prórroga.

"El Madrid es un club con un entorno muy fuerte, con muchos intereses a su alrededor. Crean tal presión que es normal que afecte a las personas que deben tomar decisiones (árbitros). Es habitual la campaña contra quien consideran que les perjudica", son algunas de las declaraciones de Gil Marín que han sentado muy mal en la afición blanca pero que hasta el momento ningún directivo madridista ha contestado. Ancelotti apenas ha querido referirse a dicha polémica pero no ha tenido más remedio que contestar.

"No leí la carta pero respeto todas las opiniones"

"Creo que por nuestra parte hemos merecido ganar. El resto son asuntos de los que no voy a hablar, no leí la carta, sí escuché algo pero mi carácter respeta todas las opiniones, no quiero hablar más", explicó el italiano en varias preguntas relacionadas con la carta de Gil Marín.

"No tenemos una identidad clara porque no quiero, a veces jugamos mejor y otras peor"

Ancelotti también dejó claro que el estilo de juego del Madrid no es fijo: "También se decía con la Champions. Tenemos fútbol pero el Madrid no tiene una identidad clara porque no lo queremos. Tenemos fútbol, a veces mejor a veces peor".

¿Es mejor el arbitraje de ahora?

Sobre la diferencia entre el estamento arbitral de ahora y el de antes, Ancelotti no duda: "Es muy complicado ser árbitro. El VAR ha ayudado, sobre todo en el fuera de juego pero si comparamos con los 80 y 90 es evidente que no hay corrupción. Se equivocan, pero el arbitraje en Europa ha mejorado mucho", explicó el entrenador del Real Madrid.

"Militao es uno de los mejores centrales del mundo"

'Carletto' elogió, como de costumbre, a sus jugadores: "¿Ceballos y Camavinga? Su actitud es la de todos en ese equipo. Aquí nadie baja los brazos. Necesitamos la ayuda de todos. En cuánto a Militao le veo muy bien, con margen de mejoría. Es uno de los mejores centrales del mundo".

En último lugar confirmó que hay tres jugadores muy cerca de volver: "Carvajal ya está de vuelta. Como Alaba y Tchouaméni, estará para el partido del Valencia". Antes, el Madrid tendrá que verse las caras este domingo contra uno de los equipos más en forma de la Liga, la Real Sociedad, tercera y a 3 puntos de los blancos con un partido más.