Ancelotti: "Benzema está muy bien, volveremos a ver a ese jugador espectacular"

Tras el parón de selecciones vuelve el fútbol de clubes y con ello entra en acción el líder de la Liga Santander, el Real Madrid, que buscará este domingo ante Osasuna en el Bernabéu seguir invicto esta temporada (9 de 9).

El entrenador merengue ha confirmado en rueda de prensa que Karim Benzema será titular después de 3 partidos fuera de los terrenos de juego: "Está muy bien, empezará mañana el partido. Su condición física es muy buena, le veo muy bien. Karim está como siempre. Veremos después de este período que no ha jugado si vemos al de siempre, que es un jugador espectacular", explicó el italiano.

La mala noticia para los blancos fue la lesión de Luka Modric, que será baja este domingo y que es seria duda para el partido de Champions del próximo miércoles: "Está muy justo para el miércoles. Empezará a entrenar para el lunes, a ver cómo está y sino ya llegará a LaLiga (próxima semana)". Lucas Vázquez se encuentra en la misma situación.

¿Qué piensa Ancelotti sobre el calendario de esta temporada?

"El problema del fútbol es el calendario. Las instituciones tienen que trabajar juntos para arreglar esto", dijo. Más tarde fue preguntado por si habla con los entrenadores de las selecciones durante los parones: "No les llamo. Hablo con ellos antes para informar de estados, pero durante la concentración no hablo. Ellos me preguntan sobre mis jugadores", comentó.

¿Qué hará con los jugadores que lleguen del Mundial?

El Mundial de Qatar está a la vuelta de la esquina y tanto entrenadores como jugadores afrontarán en los próximos meses un cúmulo de partidos que exige de una organización y preparación previa y posterior al Mundial: "Vamos a ver cómo gestionamos esto. Igual hasta mediados de enero no jugamos con los mundialistas y jugamos solo con los jugadores que se queden aquí en Valdebebas. Creo que hay que darles descanso (tal vez 10 días) y luego a lo mejor una pretemporada, vamos a ver".

"Habrá que darles descanso y seguramente jueguen los que se queden en Valdebebas"

No vimos a un Ancelotti preocupado ni con ganas de hablar del próximo Clásico (16 de octubre), el italiano tiene el foco en los próximos partidos.

"Está muy lejos. Antes tenemos el partido de mañana, que es lo más importante. Y después en el partido del miércoles. No tenemos tiempo de pensar más allá del partido de mañana. El objetivo es ganar. No se pueden elegir muchas cosas", concluyó Carlo.