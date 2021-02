Un amigo de Maradona: "Diego me dijo que tenía 100 millones de dólares y nadie sabe dónde están"

Las declaraciones de Mariano Israelit han vuelto reavivar la llama de la polémica en torno a la muerte de Diego Armando Maradona y la herencia que el astro argentino pudo haber dejado al morir.

El amigo del 'Pelusa' ha asegurado, durante unas declaraciones para 'Teleshow', que el argentino tenía 100 millones de dólares y que nadie sabe dónde se encuentran.

"Diego me contó que tenía 100 millones de dólares y nadie sabe dónde están", afirmó rotundamente Mariano Israelit, que asegura haber notado "triste" Maradona la última vez que le vio, en septiembre de 2020.

"No sabes cómo me recuperé después de Dubái. Tengo más de cien palos verdes", reconoce Mariano Israelit que le dijo Maradona, a lo que él le contestó: "Vos sos un rey, tenés que vivir como te merecés".

El amigo del 'Pelusa' asegura que, a pesar de la gran fortuna de dinero que tenía, Maradona no vivía en las mejores condiciones posibles: "Sus últimas casas no estaban en condiciones, hasta se llovían. No tenían aire acondicionado ni calefacción central, cuando estamos hablando de un tipo que tenía esa guita".

Las palabras de uno de los mejores amigos de Diego Armando Maradona han alimentado la polémica que rodea a su muerte. Uno de los exmédicos del argentino aseguró recientemente que su muerte había sido "un suicidio": "Me dijeron que no quería vivir más".

Además, después salieron a la luz los polémicos audios de un médico de Maradona el día de su muerte: "Se va a cagar muriendo el gordo".