Detienen al futbolista José Hernández en pleno calentamiento antes de un partido en Ecuador

El futbolista ecuatoriano José Hernández, jugador de Mushuc Runa, fue detenido este lunes mientras realizaba el calentamiento previo al encuentro frente a Universidad Católica de Quito, correspondiente a la decimoséptima jornada de la Primera División de Ecuador.

Agentes de la Policía Nacional ingresaron al terreno de juego del Estadio Olímpico Atahualpa pocos minutos antes del inicio del compromiso y procedieron a arrestar al defensor ante la mirada de sus compañeros, integrantes del cuerpo técnico y aficionados. El momento fue captado en video y rápidamente se viralizó en redes sociales, donde se observa al jugador siendo retirado del estadio esposado.

Según informaron medios locales, la detención estaría relacionada con una orden judicial derivada de un presunto incumplimiento en el pago de una pensión de alimentos. El arresto obligó al entrenador de Mushuc Runa, Paul Vélez, a modificar de última hora su alineación. Hernández estaba previsto como titular en el lateral izquierdo, pero finalmente su lugar fue ocupado por Jeremy Cusme.

Pese al inesperado contratiempo, Mushuc Runa logró una destacada victoria como visitante al imponerse por 2-3 sobre Universidad Católica, en uno de los resultados más sorpresivos de la jornada.

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