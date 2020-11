Los All Blacks homenajean a Maradona y después no tienen piedad de los Pumas (Argentina 0-38 Nueva Zelanda)

Aunque ya hayan pasado varios días de la muerte de Diego Armando Maradona, los homenajes no cesan. Prácticamente todos los deportes y equipos del planeta están rindiendo honores a uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol.

Por supuesto, los All Blacks no podían quedarse atrás. En el partido de rugby que enfrentaba a Nueva Zelanda y Argentina en el campeonato de las Tres Naciones, los All Blacks quisieron rendir su propio tributo a Maradona. El capitán neozelandés, Sam Cane, posó sobre el césped una camiseta de la selección neozelandesa de color negro, con el "10" y el apellido de El Pelusa en blanco antes de realizar su ya tradicional e histórico 'haka'.

Una vez terminado el homenaje a Maradona, en el terreno de juego los All Blacks fueron muy superiores a los Pumas, venciendo por 0-38. Un partido totalmente diferente al que se vivió hace un par de semanas donde los argentinos dieron la sorpresa.

El próximo sábado 5 de diciembre, en el mismo horario y en el Bankwest Stadium de Parramatta, Los Pumas se enfrentarán a Australia en lo que será el cierre del Tres Naciones para el equipo nacional. Parece que el campeonato Tres Naciones está muy de cara para los neozelandeses. Solo hay una forma de que Nueva Zelanda no gane el campeonato, y sería porque los argentinos ganaran por 93 puntos de diferencia, mientras que los australianos tendrían que hacerlo por 101 unidades.