Alineaciones del Atlético de Madrid y el Barcelona en el partido de LaLiga

El 2023 nos regala para dar comienzo al año un espectacular Atlético de Madrid - Barcelona en la jornada 16 de la Liga Santander. Los locales querrán reengancharse lo máximo posible tanto al Barça como al Real Madrid (perdió ante el Villarreal) en la zona alta de la competición doméstica.

Los culés, que no han llegado muy inspirados del parón mundialista (empate ante el Espanyol y victoria por la mínima 3-4 ante el Intercity en los 1/16 de Copa) buscarán aprovechar la derrota del Madrid en La Cerámica para volver a ponerse líderes en solitario (+3).

El Barça, 1 visita en las últimas 5 visitas al Metropolitano

No será un partido ni mucho menos fácil para ninguno de los dos equipos, los de Xavi solo han ganado en 1 de las últimas 5 visitas al Metropolitano (2 victorias del Atleti, 2 empates y una victoria culé).

No habrá muchas bajas en ningún equipo, en el Atlético no podrá jugar Mario Hermoso tras ser expulsado en el último partido y el Barça no podrá contar ni con Jordi Alba (expulsado ante el Espanyol) ni con Robert Lewandowski después de que se confirmara su suspensión de 3 partidos.

Posibles alineaciones de Atlético y Barcelona

Estas son las probables alineaciones del Atlético y el FC Barcelona en el partidazo del Metropolitano.

Atlético de Madrid : Oblak, Giménez, Savic, Molina, Llorente, Carrasco, Kondogbia, Koke, Griezmann, Félix y Morata.

: Oblak, Giménez, Savic, Molina, Llorente, Carrasco, Kondogbia, Koke, Griezmann, Félix y Morata. Barcelona: Ter Stegen, Sergi Roberto, Araújo, Marcos Alonso, Bellerín, Pedri, Gavi, De Jong, Rapinha, Fati y Memphis.

Horario y dónde ver el Atlético - Barcelona de LaLiga

El partido de la jornada 16 de LaLiga entre Atlético de Madrid y Barcelona se disputará el domingo 8 de enero de 2023 a las 21 horas en el Civitas Metropolitano y podrás seguirlo en directo en la web de Antena 3 Deportes con la narración del partido, los onces oficiales, el resultado y la posterior crónica.