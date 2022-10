Alexia Putellas gana el Balón de Oro 2022

Alexia Putellas se volvió a coronar en París como la mejor jugadora del mundo al ganar su segundo Balón de Oro. La jugadora del Barcelona suma los dos últimos Balones de Oro y hace historia en el fútbol femenino.

"Es un privilegio jugar en el Barça. Lo que viví el año pasado en el Camp Nou solo puedo decir gracias. Para ser sincera, cuando me rompí la rodilla en julio pensaba que esto no sería posible", ha admitido una emocionada Alexia Putellas.

La jugadora del Barcelona se convierte en la primera jugadora que repite en el palmarés del Balón de Oro femenino, creado por France Football en 2018.

Alexia Putellas, ganadora de la liga española y finalista de la Liga de Campeones, en la que fue declarada mejora jugadora, se impuso a rivales como su compatriota Aitana Bonmatí y sus compañeras en el Barcelona Fridolina Rolfo (Suecia) y Asisat Oshoala (Nigeria), la francesa Wendie Renard, ganadora de la Liga de Campeones con el Lyon, la inglesa Beth Mead o la alemana Alexandra Popp.

La futbolista de Mollet del Vallés, de 28 años, ha ganado las dos últimas ediciones. En 2018 ganó la noruega del Lyon Ada Hegerberg, al año siguiente la estadounidense del Reing FC Megan Ripione y en 2020 el premio no fue otorgado a causa de la pandemia.

"Estoy muy feliz de volver a estar aquí. Cuando hace un año conseguimos ganar el primero me propuse mejorar para ponerlo al servicio del equipo. Sin mis compañeras esto no sería posible y no estaría aquí. También quiero agradecer al cuerpo técnico y a mi entrenador que me ayudan a mejorar. Al club y a todas las personas del club", aseguró Alexia Putellas.