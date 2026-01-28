Los agentes del ICE dispararon contra Alex Pretti sin que él hubiera sacado el arma, según un informe del DHS

Dos agentes federales dispararon sus armas durante el encuentro que terminó con la muerte de Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años, el pasado fin de semana en Minneapolis. Así lo indica un informe inicial remitido al Congreso por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y revisado por CNN, que reconstruye los primeros momentos de un episodio ya bajo múltiples investigaciones.

El documento, elaborado a partir de la investigación preliminar de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), señala que uno de los agentes gritó repetidamente "¡Tiene un arma!" mientras forcejeaba con Pretti en el suelo. Aproximadamente cinco segundos después de esas advertencias, un agente de la Patrulla Fronteriza disparó su pistola Glock 19 asignada por la agencia, seguido por un oficial de CBP que utilizó una Glock 47, también provista oficialmente.

El informe no precisa si los disparos de ambos funcionarios impactaron directamente en Pretti, un punto que se suma a las dudas ya existentes en torno al incidente. Parte de esas preguntas se centran en si el arma de Pretti fue accionada durante el forcejeo. Sin embargo, el documento aclara que los agentes dispararon sus propias armas. Un análisis de CNN de los videos grabados por testigos desde varios ángulos muestra que, momentos antes del tiroteo, uno de los funcionarios aparentemente retiró el arma de la cintura de Pretti.

La investigación interna de CBP, liderada por su Oficina de Responsabilidad Profesional, encargada de indagar posibles conductas delictivas de funcionarios, es la primera en producir conclusiones iniciales, aunque no será la única. También investigan el caso Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina de Detención Criminal de Minnesota.

Según el informe, tras el tiroteo un agente informó que tenía en su poder el arma de fuego de Pretti, la cual fue descargada y asegurada en un vehículo oficial. El personal de CBP también intentó brindarle asistencia médica, cortando su ropa y aplicando apósitos en las heridas.

Los hechos se iniciaron cuando un agente fue confrontado por dos mujeres civiles que hacían sonar silbatos. Al ordenarles que se apartaran de la carretera y no obtener respuesta, el agente las retiró físicamente. Una de ellas corrió hacia Pretti, momento en el que los agentes intentaron detenerlo, dando inicio al forcejeo.

Más de diez minutos después de resultar herido, Pretti fue trasladado por los servicios de emergencia al Centro Médico del Condado de Hennepin, donde fue declarado muerto a las 9:32 de la mañana. La Oficina del Médico Forense realizará la autopsia, cuyos resultados serán clave para esclarecer definitivamente lo ocurrido.

