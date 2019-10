Más información El comunicado del Barça tras la sentencia del procés

Aficionados del Barcelona se han mostrado indignados con el comunicado del club. "Vergüenza" es sin duda la palabra que más se repite entre las respuestas al comunicado del Barça sobre la sentencia del procés.

La opinión del club catalán no ha tenido la misma acogida entre todos sus socios. Así se puede ver en Twitter. En esta red social el "me dais verguenza" como respuesta al comunicado ha sido toda una constante.

Otros directamente optan por cambiarse de equipo: "Soy socio desde hace 34 años y hoy digo BASTA. Estoy hasta las narices. Adiós FC Barcelona, hola Espanyol", responde un aficionado culé

Otros le piden al club, que no mezclen el fútbol y la política: "No sé qué pinta un equipo de fútbol opinando sobre sentencias judiciales", se queja un aficionado.

Algunos aficionados han llegado incluso a comparar a la entidad blaugrana con un partido separatista: "La prisión no es la solución ¿Qué significa eso? Ahora sois un partido político separatista."

Por último está la facción más critica de aficionados culés, que se encarga de decirle al club que es propiedad de todos los socios sin importar su pensamiento político: "Como culé, socio y abonado me dais vergüenza ajena. El Barça es un club deportivo que se debe a sus socios. No podéis cuestionar una resolución judicial de un país democrático. No habléis en nombre de los socios, dedicaos al deporte, ya está bien de mezclar deporte con política!".