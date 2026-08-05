Luis Figo pide la dimisión de Infantino: "Ha degradado el cargo que prometió elevar"

Luis Figo, uno de los grandes futbolistas de la historia y leyenda del deporte rey, ha solicitado este miércoles la dimisión de Gianni Infantino, actual presidente de la FIFA, por haber "mentido y engañado" para tratar de sacar su proyecto para vender parte de los derecho de la Copa del Mundo a un fondo de inversiones privado. El exfutbolista de Barcelona y Real Madrid considera que "ya es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora".

En una carta publicada en el Daily Mail, Luis Figo tilda el comportamiento de Infantino en los últimos diez días como "el más bajo, engañoso y cobarde de interés propio que he presenciado jamás".

"Podría escribir 10.000 palabras sobre los problemas de la FIFA. Pero la solución solo necesita tres: Infantino debe irse. He amado el fútbol toda mi vida. Fui jugador profesional durante 20 años. Y créeme, he conocido a algunos pícaros en mi tiempo en el juego. Pero lo que he visto expuesto en los últimos 10 días es el comportamiento más bajo, engañoso y cobarde de interés propio que he presenciado jamás", apunta Luis Figo.

El exfutbolista portugués señala a Infantino por el ocultismo con el que ha tratado de sacar adelante su proyecto para privatizar parte de la Copa del Mundo, una decisión que generó el boicot de la UEFA y sus 55 federaciones nacionales.

"El hombre que haría eso —el hombre que intentaría imponer cambios tan importantes solo para enriquecerse a sí mismo y a sus amigos— es una reliquia del pasado del juego y no debería tener nada que ver con su futuro. Si fue tan buena idea, ¿por qué no se lo decían a vuestros miembros cuando los tuvierais a todos en una sala antes de la final del Mundial? Si era un plan tan sólido, ¿por qué no explicar a sus miembros los riesgos y los beneficios que describe?", se pregunta Luis Figo.

"Ha mentido, engañado e intentado enriquecerse a costa del juego que se supone que debe servir"

"Si este proyecto fuera tan bueno, ¿por qué no ser sincero sobre que te iba a dar 30 millones de dólares al año? No era una buena idea, no era una iniciativa robusta desde el momento que no es transparente. No es una buena idea desde el momento en el que no explicas que si vendes tu participación la has perdido para siempre y han desheredado a tus sucesores de la Copa del Mundo. Y no es honesto que no digas que después de que le hayas servido la cabeza en una bandeja a tus amigos de Washington, te van a dar un trabajo que quintuplica tu salario", continúa Luis Figo.

"Este plan —como la Super League antes que él— fue desmontado por los medios, que expusieron cada giro y giro retorcido antes de que sus defensores entendieran bien su mensaje. Y menos mal que lo fue. Infantino ha degradado el cargo de presidente de la FIFA que prometió elevar. Ha mentido, engañado e intentado enriquecerse a costa del juego que se supone que debe servir. Ha perdido el apoyo de su equipo superior, sus asesores más cercanos, la gran mayoría de las personas que dedican su vida a este deporte e incluso, al parecer, el ganador del Premio de la Paz de la FIFA". añade Luis Figo.

Por último, el exfutbolista portugués concluye pidiendo la dimisión de Infantino como única solución.

"Ya es demasiado tarde para salvar su dignidad, pero no es demasiado tarde para salvar el fútbol. Debería irse. Ahora", concluye Luis Figo.