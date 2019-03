Abren expediente al árbitro acusado de "desprecio" a jugadoras del Albacete Femenino B

El Comité Técnico de Árbitros de la Federación de Fútbol de Castilla-La Mancha ha acordado iniciar un expediente para aclarar los hechos ocurridos en un partido de fútbol femenino en el que, al parecer, el árbitro Enrique Vegas Arellano trató con "continuo desprecio" a las jugadoras. La entrenadora del filial del Club de Fútbol Femenino de Albacete (CFF), Marta Roldán, ha explicado en declaraciones a Efe que las jugadoras sufrieron un "constante desprecio" en el partido que disputaron el pasado fin de semana ante el Fuensalida (Toledo) correspondiente a la decimoséptima jornada de la Primera Regional femenina de fútbol.

Roldán ha destacado el tono "chulesco y prepotente" de un colegiado que, según ella, llegó a contestarle a una jugadora que no se movía del centro del campo "porque hacía mucho frío para correr", además de mostrarle una tarjeta amarilla a una futbolista de su plantilla "por guapa", frase que repitió hasta en cinco ocasiones, según la preparadora albaceteña. Roldán también ha relatado que en la segunda mitad, viendo que sus rivales perdían algo de tiempo, le dijo que si añadiría tiempo, a lo que éste respondió: "No, porque tengo una cena después y no me da tiempo a llegar".

Para la entrenadora, el culmen llegó cuando dos de las jugadoras del CFF de Albacete hablaban de un aspecto del partido y el colegiado se dirigió a una de ellas diciéndole: "¿Y tú que coño quieres?". Según el relato de la entrenadora, el árbitro levantó la mano a la jugadora, ante lo cual decidió que el equipo se retirase del campo de juego para no soportar "más desprecios".

Además, Roldán ha recordado que una jugadora del Fuensalida llegó a decirle al colegiado antes del encuentro "si esta vez no iba borracho como en el último partido que les pitó", recibiendo como respuesta que "esta vez iba bien y no iba a haber problemas", ha manifestado la entrenadora del CFF.

El CFF femenino presentó un escrito de repulsa y el Comité Técnico de Árbitros de Castilla-La Mancha ha emitido un comunicado al respecto en el que "condena" los hechos, y ha acordado "abrir un expediente con el fin de aclarar todos lo sucedido en el encuentro". Este comité arbitral ha reiterado que intentará "por todos los medios que estos hechos deplorables no se vuelvan a suceder".